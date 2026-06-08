Alvanite, via al project financing da 18 milioni. Il sindaco: “Fotovoltaico, cappotti termici e ascensori per cambiare il volto del quartiere”

Il Comune di Atripalda accelera sul rilancio di Contrada Alvanite e pubblica l’avviso per raccogliere proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate all’efficientamento energetico dei 15 fabbricati di edilizia residenziale pubblica del quartiere. Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, punta a trasformare radicalmente l’area attraverso investimenti per circa 18 milioni di euro.

L’iniziativa prende le mosse dalla proposta già presentata da una società ESCO specializzata nel settore energetico e dalla successiva manifestazione di interesse pubblico espressa dall’ente. Parallelamente il Comune ha avviato le procedure per ottenere le risorse del Conto Termico 3.0, presentando al Gestore dei Servizi Energetici le richieste di prenotazione per tutti i 15 edifici del complesso di Alvanite.

«La bellissima notizia – spiega il sindaco Paolo Spagnuolo – è che il Comune di Atripalda ha ricevuto una proposta di project financing per efficientare ben 15 fabbricati di Contrada Alvanite. Si tratta di interventi programmati da tempo e speriamo che le risposte possano arrivare a breve».