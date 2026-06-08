  
luned� 08 giugno 2026
Flash news:   Avellino-Torino, ufficiale l’amichevole dell’8 agosto: al Partenio la quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello IA nei servizi sociali: approda in Cina il modello del Consorzio A5 di Atripalda Alvanite, via al project financing da 18 milioni. Il sindaco: “Fotovoltaico, cappotti termici e ascensori per cambiare il volto del quartiere” Nasce il costituente gruppo di Futuro Nazionale ad Atripalda Atripalda saluta Vincenzo Nigro, chiesa gremita a Sant’Ippolisto: lungo applauso all’uscita dell’urna Atripalda in festa: la SSD Atripalda conquista la promozione in Seconda Categoria, le congratulazioni del sindaco Scandone Avellino: vittoria da batticuore in Gara 1 della finale playoff Provincia di Avellino, Fausto Picone è il nuovo presidente: “Recupereremo il tempo perso per l’Irpinia. Andremo avanti a carro armato”. Foto Lacrime e commozione per il questore Picone: l’ultimo saluto alla madre Antonia Ruta La Scandone Avellino stasera affronta l’ultimo ostacolo verso la Serie B Nazionale

Alvanite, via al project financing da 18 milioni. Il sindaco: “Fotovoltaico, cappotti termici e ascensori per cambiare il volto del quartiere”

Pubblicato in data: 8/6/2026 alle ore:09:53 • Categoria: Attualità, Comune

Il Comune di Atripalda accelera sul rilancio di Contrada Alvanite e pubblica l’avviso per raccogliere proposte di partenariato pubblico-privato finalizzate all’efficientamento energetico dei 15 fabbricati di edilizia residenziale pubblica del quartiere. Un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, punta a trasformare radicalmente l’area attraverso investimenti per circa 18 milioni di euro.

L’iniziativa prende le mosse dalla proposta già presentata da una società ESCO specializzata nel settore energetico e dalla successiva manifestazione di interesse pubblico espressa dall’ente. Parallelamente il Comune ha avviato le procedure per ottenere le risorse del Conto Termico 3.0, presentando al Gestore dei Servizi Energetici le richieste di prenotazione per tutti i 15 edifici del complesso di Alvanite.

«La bellissima notizia – spiega il sindaco Paolo Spagnuolo – è che il Comune di Atripalda ha ricevuto una proposta di project financing per efficientare ben 15 fabbricati di Contrada Alvanite. Si tratta di interventi programmati da tempo e speriamo che le risposte possano arrivare a breve».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *