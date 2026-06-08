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Avellino-Torino, ufficiale l’amichevole dell’8 agosto: al Partenio la quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello

Pubblicato in data: 8/6/2026 alle ore:16:10 • Categoria: Avellino Calcio

L’Avellino e il Torino si sfideranno sabato 8 agosto 2026 allo stadio Partenio-Lombardi in un prestigioso test estivo valido per la quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30 e rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi del precampionato biancoverde.

La gara, che vedrà di fronte gli irpini e una delle storiche società della Serie A, sarà l’occasione per entrambe le squadre di verificare il lavoro svolto durante la preparazione estiva a poche settimane dall’inizio delle rispettive competizioni ufficiali.

L’evento è dedicato alla memoria di Sandro Criscitiello, padre del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, e negli anni è diventato un appuntamento fisso del calendario calcistico estivo in Irpinia. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, consentendo ai tifosi di seguire il confronto anche da casa.

È già partita la prevendita dei biglietti. I prezzi variano in base al settore scelto: si parte da 17 euro per le curve fino ad arrivare a 32 euro per le tribune. Un’occasione importante per i sostenitori biancoverdi di vedere all’opera la squadra contro un avversario di prestigio e per riabbracciare il calcio al Partenio-Lombardi in vista della nuova stagione.

L’amichevole contro il Torino rappresenterà uno dei test più significativi dell’estate per l’Avellino, chiamato a misurarsi con una formazione di categoria superiore in una serata che si preannuncia di grande richiamo per tutto il movimento calcistico irpino.

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