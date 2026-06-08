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Nasce il costituente gruppo di Futuro Nazionale ad Atripalda

Pubblicato in data: 8/6/2026 alle ore:09:41 • Categoria: Futuro Nazionale, Politica

Anche Atripalda aderisce al progetto politico di Futuro Nazionale. Ad annunciare la costituzione di un gruppo cittadino del movimento è guidato a livello provinciale da Sabino Morano.

«Anche Atripalda è Futurista», ha dichiarato Morano, ringraziando Sabino Spiezia e il costituendo gruppo atripaldese. «Non ci ferma nessuno», il messaggio lanciato agli aderenti e ai simpatizzanti.

Tra i riferimenti del nuovo percorso politico cittadino Sabino Spiezia, mentre nei prossimi giorni sono attese ulteriori iniziative per presentare ufficialmente il gruppo e i suoi obiettivi sul territorio.

L’iniziativa, con il gazebo allestito venerdì scorso in piazza Cassese, segna l’avvio della presenza organizzata di Futuro Nazionale nella città del Sabato, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e amministratori in un progetto politico che punta a radicarsi sempre più in Irpinia.

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