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Atripalda, via libera al finanziamento per lo studentato diffuso: oltre 1,2 milioni dal PNRR per accogliere gli universitari di Fisciano e del Conservatorio. Foto

Pubblicato in data: 9/6/2026 alle ore:12:48 • Categoria: Attualità, Comune

Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito della Missione 4 del PNRR “Istruzione e Ricerca”, Investimento 5 “Student Housing Fund”, ha ammesso a contributo due proposte di finanziamento di uno studentato diffuso in città presentate dal Comune guidato dal sindaco Paolo Spagnuolo, per un importo complessivo di circa 1,28 milioni di euro.

Nel dettaglio, il primo intervento è stato finanziato con 858.566,38 euro, mentre il secondo ha ottenuto un contributo di 419.299,86 euro. Le risorse serviranno a realizzare uno studentato diffuso che interesserà due immobili strategici del patrimonio comunale: l’ex scuola elementare “Leopoldo Cassese” e l’ala monumentale dell’ex convento di San Pasquale.

L’iniziativa punta a creare oltre sessanta posti letto destinati principalmente agli studenti dell’Università degli Studi di Salerno, ma anche a quelli provenienti dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.

Soddisfatto il delegato alla Cultura e alla valorizzazione dei beni archeologici, nonché presidente del Consiglio comunale, Raffaele “Lello” Barbarisi.

«Si tratta di un risultato importante che conferma la bontà dell’idea progettuale che abbiamo costruito in questi mesi. Il progetto dovrà essere realizzato in un arco temporale di circa dodici-quattordici mesi e questo ci consentirebbe di agganciare già l’anno accademico 2027-2028», spiega Barbarisi.

Il piano prevede la realizzazione di un sistema di ospitalità diffuso in grado di mettere a disposizione tra i 61 e i 63 posti letto.

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