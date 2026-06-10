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Finale Playoff Serie B Interregionale: stasera l’ultimo passo con Gara 2

Pubblicato in data: 10/6/2026 alle ore:09:32 • Categoria: Avellino Basket

Archiviata la straordinaria vittoria ottenuta al Pala Calafiore di Reggio Calabria, la Scandone Avellino si prepara ad affrontare Gara 2 della Finale Playoff del campionato di Serie B Interregionale.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 giugno alle ore 20:30 al Pala Del Mauro, dove i biancoverdi avranno a disposizione il primo match point per conquistare la promozione in Serie B Nazionale.

Il successo per 71-69 ottenuto in Gara 1 ha rappresentato una prova di maturità e compattezza da parte del gruppo guidato da coach Ciro Dell’Imperio. La Scandone ha infatti condotto il punteggio

per gran parte dell’incontro, dimostrando solidità difensiva, qualità nella circolazione di palla e la capacità di trovare risorse importanti da tutto il roster nei momenti decisivi della gara.

Sarà ancora fondamentale il contributo di Cioppa e Scanzi, quest’ultimo riferimento continuo in difesa e nella costruzione del gioco biancoverde, così come l’esperienza e la leadership di Carlo Cantone, autore dell’assist che ha permesso a Bruno Duranti di realizzare la tripla della vittoria

sulla sirena; servirà sfruttare al massimo il talento di Gay e Kmetic, la solidità di Donda sotto

canestro e il contributo dalla panchina di Ragusa a Vitale per passare poi all’efficienza di Stefanini e alla carica del capitano Iannicelli. La formazione calabrese ha comunque confermato tutto il

proprio valore nel corso di Gara 1. Marini, Laquintana, Laganà, Clark e Fiusco rappresentano un

nucleo di assoluto livello per la categoria e arriveranno ad Avellino con l’obiettivo di allungare la

serie e riportarla a Reggio Calabria. Per questo motivo la Scandone sarà chiamata ad affrontare una

partita ancora più intensa e complessa rispetto a quella disputata domenica.

Il Pala Del Mauro sarà chiamato a svolgere un ruolo determinante. Per tutta la stagione il pubblico biancoverde ha rappresentato una risorsa fondamentale per la squadra e anche a Reggio Calabria

le centinaia di tifosi al seguito hanno sostenuto incessantemente i propri beniamini per tutti i quaranta minuti di gioco.

Adesso il traguardo è vicino, ma il lavoro non è ancora concluso. Serviranno concentrazione, sacrificio e la stessa fame mostrata in Gara 1 per compiere l’ultimo passo.

La Scandone si presenterà davanti ai propri tifosi con la consapevolezza di avere conquistato una

grande opportunità. Mercoledì sera il Del Mauro avrà la possibilità di accompagnare i biancoverdi in una notte che potrebbe entrare nella storia del club.

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