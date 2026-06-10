Halley Campania nuovo Title Sponsor dell’Avellino Basket

Halley Campania è il nuovo title sponsor dell’Avellino Basket. Nella conferenza stampa di questo pomeriggio, il presidente Giuseppe Lombardi ha svelato a stampa e tifosi il nome dell’azienda partner, che darà la denominazione al club nella stagione 2026/2027. Ad affiancare il presidente Lombardi il dottor Vincenzo De Falco, rappresentante legale di Halley Campania.

La partnership tra Avellino Basket ed Halley Campania parte da solide radici, che sono state piantate nell’ottobre del 2024, anno in cui il brand dell’azienda informatica Halley Campania è apparso per la prima volta sulle canotte biancoverdi.

Due anni nei quali Avellino Basket ed Halley Campania hanno avuto modo di conoscersi sempre meglio, apprezzandosi reciprocamente e trovando sinergia ed una intensa sempre crescente. Un coinvolgimento costante fuori e dentro al campo, che ha indotto oggi Halley Campania a compiere un ulteriore step in avanti legando indissolubilmente il suo nome a quello dell’Avellino Basket per il campionato 2026/2027.

“Due anni fa abbiamo iniziato questo percorso insieme – ha ricordato Lombardi – ed è con immenso piacere che oggi presentiamo Halley non più solo come top sponsor dell’Avellino Basket, ma Title Sponsor pronto ad accompagnarci su tutti i parquet d’Italia per la stagione 2026/2027. In questi anni abbiamo avuto modo non solo di condividere una passione ed un progetto, ma abbiamo avuto modo di entrare sempre di più in sintonia coltivando passione ed ambizione. Ringrazio Halley Campania, oggi rappresentata dal dottor Vincenzo De Falco, con l’auspicio che l’accordo siglato rappresenti il ponte per un’intesa ancora più forte e duratura”.

Queste le dichiarazioni di Vincenzo De Falco Amministratore di Halley Campania. “L’ingresso come Title Sponsor dell’Avellino Basket per la stagione sportiva 2026/2027 rafforza un legame che va oltre la semplice partnership commerciale ed affonda le proprie radici nella condivisione di valori, obiettivi e visione per il futuro del territorio. La decisione di assumere il ruolo di Title Sponsor nasce dalla profonda fiducia riposta nella società, nello staff tecnico, nei dirigenti e nella squadra, protagonisti di un percorso di crescita importante durante la scorsa stagione. Il lavoro svolto, la serietà dimostrata e la capacità di costruire un progetto solido e credibile hanno rappresentato le basi su cui Halley Campania ha scelto di investire con ancora maggiore convinzione.

Desideriamo contribuire a riportare il basket avellinese ai livelli che storicamente gli appartengono. Avellino rappresenta una piazza prestigiosa della pallacanestro italiana, con una tradizione sportiva che ha lasciato un segno importante nel panorama nazionale. La partnership è un forte segnale di attenzione verso il territorio, Halley Campania e Avellino Basket condividono un legame profondo con l’Irpinia, terra ricca di energie, talenti e valori autentici. Sostenere una realtà sportiva che porta il nome della città e della provincia in tutta Italia significa contribuire alla promozione dell’identità e dell’orgoglio di una comunità che merita di essere valorizzata. Con entusiasmo e senso di responsabilità, Halley Campania si prepara ad affrontare questa nuova avventura al fianco dell’Avellino Basket, convinta che insieme sia possibile costruire un futuro ricco di soddisfazioni sportive e umane, all’altezza della storia e delle aspettative della città di Avellino e dell’intera irpinia.

La descrizione di Halley Campania

L’azienda nasce nel 1985 col nome di ZeroUno snced ha come core business la forniture di soluzioni ingegneristiche per UTC e liberi professionisti ed aziende di grafica. Dal 1990 ha iniziato la sua collaborazione con Halley Informatica di Matelica (MC) diversificando l’offerta commerciale verso la pubblica amministrazione con la fornitura ed assistenza di software applicativi e forniti da Halley Informatica di Matelica. La diversificazione produce un effetto positivo, l’azienda acquisisce quote di mercato sempre più importanti tanto da stringere ancor più il sodalizio con Halley Informatica. Infatti a dicembre 1996 la ZeroUno s.r.l. prende il nome di Halley Campania s.r.l. sino ad acquisire una partecipazione sulle quote societarie. L’Azienda ha sede legale a Mercogliano (AV), mentre la sede operativa è dal 2024 a Monteforte Irpino. Si contano, inoltre, le sedi di Rogliano (Cs), Potenza, Campobasso e Bari. La Halley Campania segue il mercato degli enti pubblici in Campania, Molise, Puglia, Basilicata e nella provincia di Cosenza. Ad oggi si contano circa 480 comuni clienti nelle Regioni di competenza e una sessantina di Enti diversi.