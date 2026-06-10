L’Under 14 Maschile della Scandone Avellino Campioni Regionali

La Scandone Avellino, il presidente Marco Trasente, i dirigenti, lo staff, gli atleti e tutta la grande famiglia biancoverde esprimono le più vive congratulazioni ai ragazzi dell’Under 14 Maschile Regionale, protagonisti di una straordinaria impresa sportiva culminata con la conquista del titolo di Campioni Regionali della Campania.

Nelle Final Four disputate a Pagani, i nostri lupacchiotti hanno dimostrato talento, carattere e maturità ben oltre la loro età. In semifinale hanno superato una coriacea Casalnuovo al termine di una sfida combattutissima, imponendosi per 67-65.

In finale, invece, hanno offerto una prestazione autorevole e da grande squadra, battendo il Basket Cesinali con il punteggio di 66-47 e conquistando meritatamente il titolo regionale.

Un successo che porta la firma di un gruppo eccezionale guidato con passione e competenza da Antonio

Malgieri, capo allenatore, coadiuvato dal primo assistente Nico Maglio, dal secondo assistente

Fabio Iannicelli e dal dirigente accompagnatore Mario Carassale, figure che hanno saputo

trasmettere ai ragazzi valori, disciplina e senso di appartenenza. Questo trionfo è il premio per il

lavoro quotidiano svolto in palestra, per i sacrifici affrontati durante l’intera stagione e per la

crescita umana e sportiva di un gruppo che rappresenta il presente e il futuro della Scandone

Avellino. Un ringraziamento speciale va anche alle famiglie, presenza costante e fondamentale nel

percorso di questi giovani atleti. Con il loro sostegno, il loro entusiasmo e la loro vicinanza hanno

contribuito a rendere possibile questo straordinario risultato. I protagonisti di questa impresa

sono: Fiore Pellegrino (Capitano), Gabriele Pisaniello, Alessandro De Piano, Matias Carassale,

Giovanni Crastolla, Mattia Rivellini, Lorenzo Liberale, Simone Severitano, Giorgio Pastena,

Francesco D’Agostino, Leone Argenio, Riccardo Ciampi, Ciro Romano e Luigi Sica. A voi ragazzi va il

nostro applauso più grande. Avete onorato la maglia biancoverde, avete fatto emozionare una città

intera e avete dimostrato che con impegno, passione e spirito di squadra si possono raggiungere

traguardi straordinari. Complimenti Campioni. Avellino è orgogliosa di voi.