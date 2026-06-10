Mercatino rionale, si avvicina la scadenza del 15 giugno. Ardolino: «Non siamo occupanti abusivi, pronti a tutelarci»

Si avvicina la scadenza del 15 giugno annunciata dal Comune di Atripalda per la cessazione dei servizi all’interno del mercatino rionale di via Marino Caracciolo. Ma non si placa la contestazione da parte di alcuni degli attuali utilizzatori dei locali. Dopo le prese di posizione dei commercianti interessati dalla procedura, interviene anche Giovanni Ardolino, presidente dell’Acai e responsabile provinciale del sindacato inquilini, che annuncia iniziative legali.

«Ho già diffidato il Comune e sono pronto a presentare una denuncia con richiesta di risarcimento danni – afferma Ardolino –. Non è vero che non abbiamo un regolare contratto. Le nostre carte sono a posto e, per quanto ci riguarda, la scadenza è fissata al gennaio del 2028».

Ardolino respinge inoltre la definizione di “occupanti” utilizzata dall’amministrazione comunale.