Atripalda festeggia Sant’Antonio: stasera il concerto di Povia in piazza Umberto I

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova ad Atripalda. Dopo settimane di celebrazioni religiose e appuntamenti dedicati alla comunità, questa sera il centro cittadino sarà animato dal concerto di Povia, atteso protagonista del programma civile della festa.

L’esibizione del cantautore romano è in programma alle ore 21:30 in piazza Umberto I e rappresenta uno degli eventi più attesi dell’edizione 2026 dei festeggiamenti organizzati dalla Parrocchia Sant’Ippolisto Martire, con il patrocinio del Comune di Atripalda. Al termine del concerto, spazio alla musica e al divertimento con il dj set di Gianluca Manzieri, previsto intorno alla mezzanotte.

Proseguono intanto gli appuntamenti religiosi legati alla tredicina di Sant’Antonio, che culmineranno domani, 13 giugno, giorno dedicato al Santo. In programma celebrazioni eucaristiche fin dalle prime ore del mattino e, alle 19, la tradizionale processione del simulacro per le strade cittadine.

Il calendario civile proseguirà sabato 13 giugno con l’arrivo del Gran Concerto Bandistico “Città di Vietri sul Mare”, lo spettacolo pirotecnico previsto alle 21:30 tra via Gramsci e via Serino e, a seguire, il concerto del gruppo NadaMas. Domenica 14 giugno chiusura affidata all’esibizione di Almaterra Popolare e alla messa di ringraziamento per benefattori e devoti.

I festeggiamenti sono curati dal Comitato Festa Sant’Antonio 2026, che ha predisposto un ricco programma capace di coniugare fede, tradizione e momenti di spettacolo per l’intera comunità atripaldese.