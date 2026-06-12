  
sabato 13 giugno 2026
Flash news:   Pizza annuncia la giunta: «Bella, accessibile, viva ogni giorno. Faremo di tutto per la rinascita di Avellino» Atripalda, torna “Intrecci di Comunità”: confronto, inclusione e cultura contro le discriminazioni Provincia, Il consiglierie Spera nominato vicepresidente. Il presidente Picone: “Nei prossimi giorni procederemo con l’attribuzione delle ulteriori deleghe” Atripalda festeggia Sant’Antonio: stasera il concerto di Povia in piazza Umberto I Canile di Atripalda, si avvicina la riapertura. Spagnuolo: «I cani torneranno nei prossimi giorni, avevamo detto la verità» La Scandone Avellino stecca Gara 2 in casa: la B si decide a Reggio Truffa delle “banconote di piccolo taglio” a commercianti di Atripalda: i Carabinieri arrestano 2 persone Scandone, la notte della verità: il Del Mauro chiama a raccolta l’Irpinia Mercatino rionale, si avvicina la scadenza del 15 giugno. Ardolino: «Non siamo occupanti abusivi, pronti a tutelarci» Finale Playoff Serie B Interregionale: stasera l’ultimo passo con Gara 2

Atripalda, torna “Intrecci di Comunità”: confronto, inclusione e cultura contro le discriminazioni

Pubblicato in data: 12/6/2026 alle ore:17:49 • Categoria: Cultura

Si rinnova ad Atripalda l’appuntamento con “Intrecci di Comunità”, l’iniziativa formativa e inclusiva ospitata nella sala consiliare del Comune. Un momento di confronto dedicato ai temi del Patto di Comunità, del ruolo dei territori e del contrasto alle discriminazioni, con la partecipazione dell’associazione Apple Pie Arcigay Avellino.

L’evento sarà arricchito dalla mostra fotografica di Laura Petretta, che esporrà una selezione di immagini realizzate durante alcuni Pride del territorio, raccontando attraverso gli scatti storie, volti e percorsi di inclusione.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *