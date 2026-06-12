Atripalda, torna “Intrecci di Comunità”: confronto, inclusione e cultura contro le discriminazioni

Pubblicato in data: 12/6/2026 alle ore:17:49 • Categoria: Cultura •

Si rinnova ad Atripalda l’appuntamento con “Intrecci di Comunità”, l’iniziativa formativa e inclusiva ospitata nella sala consiliare del Comune. Un momento di confronto dedicato ai temi del Patto di Comunità, del ruolo dei territori e del contrasto alle discriminazioni, con la partecipazione dell’associazione Apple Pie Arcigay Avellino. L’evento sarà arricchito dalla mostra fotografica di Laura Petretta, che esporrà una selezione di immagini realizzate durante alcuni Pride del territorio, raccontando attraverso gli scatti storie, volti e percorsi di inclusione. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

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