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Provincia, Il consiglierie Spera nominato vicepresidente. Il presidente Picone: “Nei prossimi giorni procederemo con l’attribuzione delle ulteriori deleghe”

Pubblicato in data: 12/6/2026 alle ore:13:59 • Categoria: Politica

Prosegue senza sosta il lavoro del presidente della Provincia, Fausto Picone, insediatosi lo scorso lunedì a Palazzo Caracciolo.

Il presidente ha provveduto alla firma di alcuni decreti per l’organizzazione della struttura politica dell’Ente. Nel ruolo di vicepresidente è stato designato il consigliere provinciale, Marcantonio Spera. Al consigliere Marino Sarno sono state attribuite le deleghe alla Viabilità Ambito Sud, Edilizia scolastica della città capoluogo, Istruzione-dimensionamento scolastico e pianificazione dell’offerta formativa, Turismo delle Radici ed Eco smart borghi per l’Area Vasta di Avellino, Contenzioso. Definitaanche la composizione delle commissioni consiliari.
Della I Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Tecnica, fanno parte Mauro Piccolo, Giuseppe Graziano, Marino Sarno, Luigi D’Angelis ed Enrico Montanaro.

I membri della II Commissione, avente competenza per le questioni dell’Area Amministrativa, sono Umberto Iovino, Rossella Favorito, Domenico Landi, Katia Renzulli, Marcantonio Spera e Carmela Gonnella.Nei prossimi giorni – dichiara il presidente Picone – provvederemo ad assegnare le ulteriori deleghe ai consiglieri provinciali, in linea con quanto sosteniamo da tempo: il nostro sarà un lavoro corale, perché siamo convinti che solo attraverso la collaborazione riusciremo a dare risposte alle comunità

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