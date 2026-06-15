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Atripalda crocevia di sapori, suoni e incontri: dal 19 al 21 giugno il centro storico si trasforma in un grande Termopolio a cielo aperto

Pubblicato in data: 15/6/2026 alle ore:21:20 • Categoria: Cultura

Dal 19 al 21 giugno il centro storico di Atripalda si trasforma in un grande termopolio a cielo aperto: tre giorni di cibo, musica e arti di strada per la quarta edizione della rassegna fortemente voluta dall’amministrazione comunale, capace ogni anno di riportare in vita l’anima più autentica della città.

L’idea è semplice quanto evocativa: riconnettere la comunità alla propria storia attraverso i gesti quotidiani del mangiare e del condividere. Un’idea che affonda le radici nell’antichità, quando l’antica Abellinum – città fondata dagli Irpini e ampliata sotto Lucio Cornelio Silla – era ricca di thermopolia: locali di ristoro con banconi in muratura e anfore in terracotta incassate nei piani di lavoro, dove chi percorreva la Via Appia trovava cibo pronto e calore umano.

Quella storia rivive oggi, con tutta la sua energia popolare. Organizzato dall’associazione TODOINFIESTA.AV 2017 con la collaborazione e il supporto di Caos APS, Termopolio porta in strada una selezione di produttori, ristoratori e artigiani per un viaggio fra tradizione e contemporaneità.

Sedici punti food animeranno le strade del centro storico con piatti della cucina irpina accanto a interpretazioni creative, materie prime del territorio e creazioni capaci di sorprendere anche i palati più curiosi. Ad accompagnare il tutto, due birrifici artigianali irpini e il Bar Millennium, riferimento per la socialità cittadina. Il Punto Enoteca sarà invece lo spazio delle degustazioni, un percorso di assaggio e scoperta tra le etichette prodotte in Irpinia, terra di tre DOCG e una DOC, con un patrimonio enologico tra i più ricchi e riconosciuti d’Italia.

La musica e gli spettacoli

Termopolio non è solo cibo: è un festival che pulsa di ritmi diversi e sorprese a ogni angolo. La Piazzetta degli Artisti ospiterà un’area clubbing con I dj resident di Nada Mas e ospiti selezionati. In Piazza Garibaldi, l’area live accoglierà gruppi che si alternereranno con selector provenienti anche da fuori provincia: generi diversi ogni sera, per un pubblico curioso e aperto. Non mancherà un allestimento luci pensato per ridisegnare gli spazi del centro storico e restituirgli una luce del tutto inedita.

Ingresso libero. Atripalda (AV), Centro Storico.

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