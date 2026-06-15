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Atripalda, soccorso dei Vigili del Fuoco: rinvenuto senza vita un uomo di 77 anni

Pubblicato in data: 15/6/2026 alle ore:12:15 • Categoria: Cronaca

Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, alle ore 15:30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli, è intervenuta nel comune di Atripalda per un soccorso a persona richiesto dai Carabinieri.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto ad aprire la porta di un’abitazione poiché il residente non rispondeva ai ripetuti tentativi di contatto.

Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nato nel 1948, residente nell’abitazione.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti i Carabinieri della Stazione di Atripalda, che hanno provveduto agli accertamenti e agli adempimenti di competenza.

Terminate le operazioni di accesso e assistenza, l’intervento si è concluso con la consegna dell’area alle autorità competenti.

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