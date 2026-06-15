Provincia: giovedì 18 giugno seduta di Consiglio con il giuramento del presidente Fausto Picone

Pubblicato in data: 15/6/2026 alle ore:12:24 • Categoria: Politica •

È in programma giovedì prossimo, 18 giugno, la seduta di Consiglio Provinciale nel corso della quale si procederà al giuramento del presidente, Fausto Picone. La convocazione è fissata per le ore 10,00. L’ordine del giorno prevede l’accertamento del possesso dei requisiti dell’elettorato passivo per la carica di presidente della Provincia, quindi si passerà al giuramento. Seguirà l’attribuzione del seggio che lascia il presidente Picone, eletto consigliere provinciale nella tornata elettorale dello scorso 15 marzo. Il seggio sarà appannaggio del primo dei non eletti della lista “Proposta civica per l’Irpinia”, Franco Di Cecilia. All’ordine del giorno, inoltre, le comunicazioni relative all’avvenuta nomina del vicepresidente, Marcantonio Spera e dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

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