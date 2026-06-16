Atripalda, rubato il defibrillatore donato dall’associazione Officina 83042: «Un gesto vile, speriamo serva almeno a salvare una vita»

Amara sorpresa ad Atripalda a Parco delle Acacie dove è stato rubato il defibrillatore installato dall’associazione Officina 83042 e donato al Comune meno di un anno fa. Un episodio che ha suscitato indignazione tra i volontari dell’associazione, che avevano promosso la raccolta fondi per dotare la città di uno strumento salvavita a disposizione della comunità.

A denunciare l’accaduto è stato il portavoce dell’associazione Giovanni D’Ercole con un messaggio affidato ai social.

«Purtroppo nel 2026 capitano ancora cose del genere. Noi ce la mettiamo tutta, però probabilmente l’educazione non è nel codice di tutte le persone», afferma con amarezza.

Il defibrillatore, collocato in uno spazio pubblico e accessibile in caso di emergenza a Parco Acacie, era stato consegnato all’amministrazione comunale come patrimonio della collettività. Un bene destinato esclusivamente a salvare vite umane e che invece è finito nel mirino dei ladri.

«Hanno rubato il defibrillatore donato dall’associazione Officina 83042 al Comune. È durato meno di un anno. L’avevamo messo in preventivo, perché purtroppo sappiamo bene di non vivere in Svizzera, ma non ci aspettavamo un gesto così vile. Il nostro impegno come associazione continua e il prossimo evento dedicato a chi non c’è più è in programma il 12 luglio».

Nonostante la rabbia e la delusione, il presidente dell’associazione affida il proprio auspicio a un messaggio che lascia spazio alla speranza.