  
marted� 16 giugno 2026
Flash news:   Atripalda, rubato il defibrillatore donato dall’associazione Officina 83042: «Un gesto vile, speriamo serva almeno a salvare una vita» Dedicato a te, il cuore della Curva Sud non dimentica Angelo Galasso: sport e solidarietà nel suo ricordo. Foto Mercatino rionale, scaduto il termine del 15 giugno. Ardolino: «Non siamo occupanti abusivi, faremo valere le nostre ragioni» Scandone Avellino: giovedì conferenza e festa promozione in B Nazionale Il neo consigliere del M5S Antonio Aquino: «Mai sgomitato per un posto in giunta, il mio impegno è al servizio di Avellino» Pax Christi Avellino, il Punto Pace di Atripalda rilancia l’impegno per la pace tra nuove iniziative e dialogo Grande successo per la presentazione del libro “Oltre” di Laura Russo. Foto Atripalda crocevia di sapori, suoni e incontri: dal 19 al 21 giugno il centro storico si trasforma in un grande Termopolio a cielo aperto Irpinia Pride ad Atripalda, i sindaci e Priscilla in marcia per i diritti: «Nessuno deve chiedere il permesso di esistere» Provincia: giovedì 18 giugno seduta di Consiglio con il giuramento del presidente Fausto Picone

Atripalda, rubato il defibrillatore donato dall’associazione Officina 83042: «Un gesto vile, speriamo serva almeno a salvare una vita»

Pubblicato in data: 16/6/2026 alle ore:19:01 • Categoria: Cronaca

Amara sorpresa ad Atripalda a Parco delle Acacie dove è stato rubato il defibrillatore installato dall’associazione Officina 83042 e donato al Comune meno di un anno fa. Un episodio che ha suscitato indignazione tra i volontari dell’associazione, che avevano promosso la raccolta fondi per dotare la città di uno strumento salvavita a disposizione della comunità.

A denunciare l’accaduto è stato il portavoce dell’associazione Giovanni D’Ercole con un messaggio affidato ai social.

«Purtroppo nel 2026 capitano ancora cose del genere. Noi ce la mettiamo tutta, però probabilmente l’educazione non è nel codice di tutte le persone», afferma con amarezza.

Il defibrillatore, collocato in uno spazio pubblico e accessibile in caso di emergenza a Parco Acacie, era stato consegnato all’amministrazione comunale come patrimonio della collettività. Un bene destinato esclusivamente a salvare vite umane e che invece è finito nel mirino dei ladri.

«Hanno rubato il defibrillatore donato dall’associazione Officina 83042 al Comune. È durato meno di un anno. L’avevamo messo in preventivo, perché purtroppo sappiamo bene di non vivere in Svizzera, ma non ci aspettavamo un gesto così vile. Il nostro impegno come associazione continua e il prossimo evento dedicato a chi non c’è più è in programma il 12 luglio».

Nonostante la rabbia e la delusione, il presidente dell’associazione affida il proprio auspicio a un messaggio che lascia spazio alla speranza.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *