Dedicato a te, il cuore della Curva Sud non dimentica Angelo Galasso: sport e solidarietà nel suo ricordo. Foto

Successo e grande partecipazione per la edizione del memorial “Dedicato a te”, la manifestazione organizzata dal gruppo Black Zone per ricordare Angelo Galasso, il giovane tifoso biancoverde prematuramente scomparso nel 2024.

Ai Giardini dello Sport di via Atripalda una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’amicizia ha riunito la Curva Sud, tanti amici e numerosi cittadini nel segno di un ricordo che continua a trasformarsi in impegno concreto.

L’evento ha visto la partecipazione della famiglia di Angelo, con la mamma Incoronata, il papà Gianluca e la sorella Fabiana ed il sindaco di Avellino Nello Pizza accolti da una Curva Sud unita, con storici referenti e nuovi rappresentanti del tifo organizzato biancoverde. Un momento di forte partecipazione emotiva, nel quale il ricordo di Angelo è stato accompagnato da iniziative benefiche e da attività sportive dedicate ai più giovani.

Nel corso della mattinata i Giardini dello Sport si sono trasformati in un vero e proprio villaggio dello sport e del divertimento. Tra tornei, iniziative solidali e momenti di condivisione, il momento più intenso è stato l’omaggio ad Angelo con la consegna di un mazzo di fiori alla madre, accompagnata dal lungo applauso dei presenti e dal coro “Angelo vive con noi”, intonato all’unisono dalla Curva Sud.

«Quella che stiamo scrivendo oggi è una bella pagina, commovente, del nostro tifo – ha dichiarato il sindaco Nello Pizza –. Angelo era un giovane amatissimo e il suo ricordo continua a vivere nel cuore di tanti. È davvero emozionante partecipare a questo memorial».

Commosse anche le parole di Enzo, referente della Black Zone: «Quello che stiamo vivendo oggi dimostra che Angelo è ancora tra noi, nei nostri cuori e nelle nostre menti». Un messaggio che ha racchiuso lo spirito dell’iniziativa: trasformare il dolore della perdita in un momento di unione, solidarietà e vicinanza, nel nome di un ragazzo che continua a vivere nel ricordo della sua Curva e di tutti coloro che gli hanno voluto bene.