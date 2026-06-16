Grande successo per la presentazione del libro “Oltre” di Laura Russo. Foto

L’evento tenutosi a Battipaglia il 12 giugno, ha unito cultura, solidarietà e un forte legame tra territori diversi.

La serata ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, dove ha spiccato la presenza di un nutrito gruppo di persone arrivate direttamente dall’Irpinia, in particolare dalle città di Avellino e Atripalda. Questo dimostra il forte legame che unisce l’autrice ai territori irpini, dove Laura Russo ha radici artistiche e affettive molto profonde. A guidare questa importante delegazione c’era Lucia Gaeta, presidente di Acipea (Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti di Avellino). La presenza degli amici irpini ha dimostrato come l’arte possa unire comunità diverse sotto il segno della poesia. “Oltre” arriva dopo il grande successo della precedente opera “Versi d’Ossigeno”, ed è una raccolta di poesie e racconti introspettivi e profondi. L’opera si presenta come un invito rivoluzionario a fermarsi, chiede di guardare sotto la superficie delle cose in un mondo spesso troppo frenetico e superficiale.

La serata è stata moderata con cura dalla giornalista Annalisa Siano, fondatrice del blog Cilento Go. L’evento aperto dal Presidente di Vite Connesse APS Tommaso Lanaro, ha proseguito con la professoressa Giovanna Maffeo, che ha curato la prefazione del libro, Annalisa Giancarlo, presidente de “Il Giardino dei Libri” e Lucia Gaeta, presidente di Acipea, che ha testimoniato il forte del legame con l’Irpina. La storia di Laura Russo è da sempre legata al mondo del volontariato e del Terzo Settore, per questo motivo, l’intero ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione Vite Connesse, per sostenere i suoi progetti solidali. Un’eccellenza premiata nel mondo Laura Russo, giornalista, scrittrice, poetessa, ma anche mamma e moglie. La sua carriera ricca di prestigiosi premi nazionali e internazionali, ha visto i suoi versi tradotti in ben cinque lingue: inglese, arabo, cinese, ucraino e rumeno.

Tra i suoi riconoscimenti più importanti spicca la medaglia della Presidenza della Camera dei Deputati, ricevuta per i suoi testi contro la violenza. Nonostante il successo globale, l’autrice sceglie di rimanere un’eccellenza umile, capace di muovere intere comunità come quella irpina per amore della cultura e a cui presto ritornerà per nuove presentazioni e progetti.