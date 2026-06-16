Mercatino rionale, scaduto il termine del 15 giugno. Ardolino: «Non siamo occupanti abusivi, faremo valere le nostre ragioni»

È scaduto lunedi 15 giugno, il termine indicato dall’Amministrazione comunale per la cessazione dei servizi connessi alle attività presenti all’interno del mercatino rionale di via Marino Caracciolo, struttura ormai venduta dal Comune e destinata a essere liberata dagli attuali affidatari.

La vicenda resta però aperta. Al momento, infatti, non si registrano interventi per il distacco dei servizi e all’interno della struttura continuano a essere presenti il fruttivendolo e la sede dell’Acai guidata da Giovanni Ardolino. Diversa la situazione della macelleria, che ha cessato l’attività commerciale e avrebbe chiesto ulteriore tempo per completare il trasferimento e liberare i locali. Parte delle attrezzature presenti nel box sarebbero state messe in vendita.

Sul fronte legale, l’avvocato Rapolla, che assiste il titolare del negozio di frutta e verdura, ha diffidato il Comune dal procedere al distacco dei servizi, contestando la possibilità di interrompere le utenze in presenza di un rapporto contrattuale ancora oggetto di contenzioso.

A ribadire la propria posizione è anche Giovanni Ardolino, presidente dell’Acai, che respinge con decisione la definizione di “occupante senza titolo” utilizzata dall’ente.