Pax Christi Avellino, il Punto Pace di Atripalda rilancia l’impegno per la pace tra nuove iniziative e dialogo

Si è svolto presso la chiesa di San Lorenzo di Atripalda l’incontro del Punto Pace di Pax Christi Avellino, dedicato alla programmazione delle attività del movimento e alla definizione degli obiettivi per il nuovo anno sociale. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare la continuità dell’impegno pacifista, nonostante le difficoltà di partecipazione che, come sottolineato nel verbale, interessano oggi molte associazioni e realtà del territorio.

Per garantire continuità all’azione del gruppo si è deciso di fare maggiore ricorso ai contatti online e alla redazione dei verbali degli incontri, così da mantenere vivo il lavoro del Punto Pace anche nei periodi di minore partecipazione.

Tra gli aspetti organizzativi affrontati, è stata ribadita l’importanza di rafforzare la comunicazione del movimento e di proseguire il sostegno alle attività del Punto Pace di Forino. Don Gerardo Capaldo continuerà inoltre a occuparsi della gestione della sede della chiesa di San Lorenzo, in collaborazione con don Marius e la signora Giorgia.

Tra gli obiettivi indicati dal gruppo figura anche il rilancio dei rapporti con la comunità ortodossa e con i fedeli della chiesa di San Lorenzo, nella convinzione che dialogo, rispetto reciproco e collaborazione rappresentino il primo passo verso la costruzione della pace.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche il convegno svoltosi il 25 maggio a Napoli, presso l’Istituto Superiore di Studi Filosofici, dedicato alla presentazione degli ultimi due volumi della rivista Satyagraha, pubblicata dal Centro Studi Gandhi e incentrata sul tema “Gaza, ferita aperta dell’umanità”. All’iniziativa, che ha visto l’intervento del professor Rocco Altieri, già preside della Facoltà di Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, hanno partecipato anche il presidente provinciale dell’Anpi Mimmo Limongiello, il presidente provinciale delle Acli Alfredo Cucciniello e una delegazione di Pax Christi Avellino guidata da Mario Baldassarre, Luigi Ferrara e don Gerardo Capaldo.

Spazio anche alla cultura con il riferimento alla mostra di Arte Sacra inaugurata il 6 giugno al Circolo della Stampa di Avellino, promossa da Sabino Morano e dedicata alle icone bizantine realizzate su legno da Samantha Petrone. Il Punto Pace intende ospitare la stessa esposizione nella chiesa di San Lorenzo per valorizzarne il significato storico, simbolico ed ecumenico.

Al termine della riunione è stato confermato il programma del prossimo incontro, dedicato al bilancio dell’anno sociale e alla definizione delle attività future. Nel verbale viene infine ribadita la necessità di mantenere riservati i contenuti della riunione, demandando alla comunicazione ufficiale soltanto le informazioni ritenute idonee alla pubblicazione sul sito del movimento.