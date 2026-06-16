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Scandone Avellino: giovedì conferenza e festa promozione in B Nazionale

Pubblicato in data: 16/6/2026 alle ore:17:59 • Categoria: Avellino Basket

La Scandone Avellino comunica che giovedì 18 giugno, alle ore 18:00, presso la sala stampa del Pala Del Mauro, si terrà la conferenza stampa di fine stagione del presidente Marco Trasente.

Sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’annata sportiva appena conclusa e celebrare la storica promozione in Serie B Nazionale conquistata domenica scorsa al termine della combattutissima sfida del Pala Calafiore contro la Viola Reggio Calabria, che ha sancito il ritorno dei biancoverdi in un campionato nazionale.

Al termine della conferenza stampa, a partire dalle ore 18:30, prenderà il via la grande festa promozione aperta a tifosi, sponsor, istituzioni e all’intera città di Avellino.

La società biancoverde, insieme alla squadra e allo staff tecnico, desidera condividere questo importante traguardo con tutti coloro che hanno sostenuto il progetto Scandone.

Sarà un momento di festa, aggregazione e gratitudine per celebrare insieme una promozione che appartiene a tutta la comunità biancoverde.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Pala Del Mauro allestita per l’occasione da Polilop.

Per tutti i partecipanti sarà inoltre predisposto un momento conviviale con ristoro, pensato per ringraziare quanti vorranno essere presenti e rendere omaggio alla squadra protagonista di una stagione straordinaria.

La Scandone Avellino vi aspetta per vivere insieme una serata di grande condivisione, emozione e orgoglio biancoverde.

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