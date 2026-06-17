Addio ad Anna Venezia, il cordoglio di Atripalda: «Il tuo sorriso resterà nei nostri cuori»

Profondo cordoglio ad Atripalda per la scomparsa di Anna Venezia, conosciuta e stimata da tanti cittadini per la sua umanità, la professionalità e il sorriso che l’hanno sempre contraddistinta.

Numerosi i messaggi di affetto apparsi sui social nelle ultime ore. Amici, clienti e conoscenti hanno voluto ricordarla con parole cariche di emozione.

«Il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua sensibilità, la tua professionalità, la tua dolcezza, il tuo essere empatica, e potrei dire tanto altro, non lo dimenticherò mai. Ti porterò nel cuore. Sarai un angelo meraviglioso, fai buon viaggio», si legge in uno dei tanti ricordi condivisi online.

Particolarmente toccante il messaggio pubblicato dalla boutique Lizalù Atripalda, dove Anna ha lavorato per anni, diventando un punto di riferimento per colleghi e clienti.

«Oggi salutiamo una persona speciale, che per tanti anni è stata una guida preziosa e un esempio per tutti noi. Ha svolto il suo lavoro con amore, dedizione e passione, mettendo sempre il cuore in tutto ciò che faceva. Ma soprattutto ha saputo amare i nostri clienti, accoglierli con attenzione, ascoltarli e farli sentire sempre a casa».

Il ricordo prosegue sottolineando il legame costruito con la clientela: «Sappiamo che anche voi l’avete amata, perché il bene autentico lascia sempre un segno nel cuore delle persone. Il suo sorriso meraviglioso, la sua gentilezza e la sua professionalità resteranno per sempre parte della storia di Lizalù e dei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incontrarla».

Infine, il saluto più commovente: «Con immensa gratitudine per tutto ciò che ci ha donato. Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori. Grazie di tutto, Annaliz».

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città, dove Anna Venezia era conosciuta e apprezzata non solo per la sua competenza nel lavoro, ma soprattutto per la capacità di instaurare rapporti sinceri e autentici con chiunque la incontrasse. Un ricordo che resterà vivo nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.