Atripalda celebra il Centenario dell’Incoronazione di Maria SS. del Carmelo: Clementino in concerto il 18 luglio in Piazza Umberto I. Foto alzata Pannetto

Entrano nel vivo i preparativi per un traguardo storico e di profonda devozione per la comunità di Atripalda. La Parrocchia S. Maria del Carmine, appartenente alla Diocesi di Avellino, si appresta infatti a celebrare il Centenario dell’Incoronazione di Maria Santissima del Carmelo, amata Patrona della città (1926-2026).

Per questa importantissima ricorrenza, il cartellone dei festeggiamenti si preannuncia straordinario e spazierà dai solenni momenti religiosi a grandi eventi di intrattenimento. Tra gli appuntamenti più attesi sul fronte musicale, spicca il concerto del noto rapper campano Clementino, che farà tappa ad Atripalda con il suo “Tour 2026 – Live Band” il prossimo sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30, nella centralissima Piazza Umberto I.

Considerato una vera e propria colonna portante del rap italiano e della cultura hip hop partenopea, Clementino porterà sul palco tutta l’energia che lo ha reso celebre. Noto per la sua straordinaria abilità nel freestyle – che lo ha consacrato negli anni come uno dei più abili improvvisatori della scena nazionale – l’artista vanta una carriera costellata di successi, album certificati ed importanti partecipazioni al Festival di Sanremo. Accompagnato da una solida e travolgente Live Band, il “Black Pulcinella” della musica italiana regalerà al pubblico un viaggio tra i suoi più grandi successi storici e i brani più recenti, promettendo uno spettacolo ad altissimo impatto scenico, capace di far ballare e cantare diverse generazioni.

L’evento di Clementino si inserisce all’interno di un programma estremamente ricco di appuntamenti, sia civili che religiosi, volti a onorare la ricorrenza centenaria. Tra i momenti di massima spiritualità è già confermata la Solenne Concelebrazione eucaristica di mercoledì 15 luglio alle ore 18:30 in Piazza Umberto I, presieduta da S. E. Rev.ma il Card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero per le cause dei Santi. Il calendario completo e dettagliato di tutte le manifestazioni e delle attività previste verrà ufficializzato a brevissimo.

Grande soddisfazione ed emozione sono state espresse dal parroco della comunità, don Ranieri Picone, che ha voluto sottolineare lo sforzo collettivo dietro a questa storica celebrazione:

“Il Centenario dell’Incoronazione della nostra Patrona, Maria Santissima del Carmelo, è un momento di grazia e di unione indescrivibile per tutta Atripalda. Un traguardo così importante richiede una sinergia straordinaria, ed è per questo che desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento al comitato festa, per l’incessante e grandioso lavoro organizzativo svolto con devozione e sacrificio. Un grazie di cuore va agli sponsor, il cui generoso supporto è stato fondamentale per dare vita a iniziative di così alto spessore, e all’Amministrazione Comunale, che ha dimostrato fin da subito massima vicinanza e una proficua collaborazione. Insieme stiamo costruendo un programma memorabile che unisce la fede, la tradizione e la gioia dello stare insieme”.

L’appuntamento con la grande musica e la devozione è dunque ad Atripalda. Tutta la cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare a questa memorabile pagina di storia locale.