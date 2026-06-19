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Atripalda, vandali nella villa comunale: il sindaco sporge querela contro ignoti: «Tolleranza zero»

Pubblicato in data: 19/6/2026 alle ore:15:58 • Categoria: Cronaca

Nuovo episodio di vandalismo ad Atripalda. Dopo i danneggiamenti registrati negli ultimi giorni tra piazza Umberto I e la villa comunale, il sindaco Paolo Spagnuolo ha deciso di passare alle vie legali, presentando una querela in Questura contro ignoti e annunciando una linea di assoluta fermezza nei confronti dei responsabili.

L’ennesimo raid ha provocato danni ad alcuni arredi urbani e agli spazi pubblici della città, luoghi quotidianamente frequentati da famiglie, bambini e anziani. Un gesto che ha suscitato indignazione nell’amministrazione comunale e tra numerosi cittadini, chiamati ancora una volta a fare i conti con comportamenti che compromettono il decoro urbano e il patrimonio collettivo.

«Tolleranza zero», è il messaggio lanciato dal primo cittadino, che ha ribadito la volontà dell’ente di perseguire ogni atto di inciviltà. La querela presentata contro ignoti consentirà alle autorità competenti di avviare gli accertamenti necessari per individuare gli autori dei danneggiamenti, anche attraverso l’eventuale utilizzo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate.

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