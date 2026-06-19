Tutto pronto per Termopolio 2026, tre giorni di sapori, musica e festa nel centro storico di Atripalda

Tutto pronto per Termopolio 2026, tre giorni di sapori, musica e festa nel centro storico di AtripaldaPubblicato in data: 19/6/2026 alle ore:14:01 • Categoria: Cultura •
Dal 19 al 21 giugno il centro storico di Atripalda torna a trasformarsi in un grande spazio di incontro, gusto e spettacolo con la quarta edizione di Termopolio, la manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale e organizzata dall’associazione TODOINFIESTA.AV 2017 con la collaborazione e il supporto di Caos APS.
Tre giorni di festa nelle prime sere d’estate, con sedici punti food, aree dedicate al vino e alla birra artigianale, concerti, dj set e spettacoli diffusi che animeranno vicoli e piazze della cittadina del Sabato.
L’offerta gastronomica sarà uno degli elementi centrali dell’edizione 2026. I visitatori potranno scegliere tra ziti alla genovese e altri primi della tradizione, pizza a ruota di carro, cuoppo di terra e di mare, polpette, smash burger, barbecue, arrosticini, dolci e gelati. Un percorso che unisce cucina popolare, street food e prodotti del territorio.
Ad animare il villaggio del gusto saranno CaciocaWalter, La Sirena Street Food, Smashbù, Hosteria Giù da Thomas, Lievitum Trattoria Napoletana, Zeppoleria da Geppino, Abellinum Eventi/Terre D’Aione, Macelleria Il Capriccio, Maistà Antica Pizzeria, Amilù, Primm & Aropp Street Food, Tappo Brillo, Mangiarte, Flamaca, Urciuolo Gelateria e Concè.
Sul fronte beverage saranno presenti Birrificio23, Birrificio 83043, Bar Millennium, Bar Termopolio ed Enoteca Popolare, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra birre artigianali, cocktail e vini del territorio.
Accanto al cibo, spazio alla musica con il Termopolio Music Village, articolato tra Piazza Garibaldi e la Club Culture Plaza allestita nella Piazzetta degli Artisti.
Venerdì 19 giugno Piazza Garibaldi aprirà con il concerto dei Maradonas e il vinyl set di Sexy Pummarola. Nella Club Culture Plaza saliranno in consolle Si.Da.Soul e Dario De Angelis.
Sabato 20 giugno toccherà alla Balera Irpina con Tonuccio Corona Full Band sul palco di Piazza Garibaldi. Nella Piazzetta degli Artisti si esibiranno Vincenzo Russo, D.eMMe e Daniele Damaso.
Domenica 21 giugno Piazza Garibaldi ospiterà il live della D*oggy Style Big Band Ska e il set di Vinyl Gianpy. Nella Club Culture Plaza si alterneranno Pisaniello e RDR.
Tre giorni per vivere Atripalda nel suo cuore antico, tra sapori, suoni e strade ritrovate.
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