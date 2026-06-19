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Us Avellino 1912: domani ultimo giorno per l’acquisto in prelazione dell’abbonamento

Pubblicato in data: 19/6/2026 alle ore:15:53 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che domani, sabato 20 giugno 2026, sarà l’ultimo giorno per l’acquisto in prelazione dell’abbonamento valido per le gare casalinghe del club per il campionato di serie B 2026/2027.

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi resterà aperta la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

La prima fase di campagna abbonamenti chiuderà alle 19:00 di domani sia in biglietteria che online e presso i punti vendita del circuito Go2.

La seconda fase, di vendita libera, avrà inizio lunedì 22 giugno 2026 alle ore 10:00. In questo periodo la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

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