Atripalda, 225mila euro per rilanciare il commercio: fondi regionali al Distretto “ComUnity”

Un finanziamento regionale da 225 mila europer sostenere il commercio di prossimità e accompagnare i negozi verso la transizione digitale. È il risultato ottenuto dal Comune di Atripalda, capofila del Distretto Diffuso del Commercio “ComUnity”, destinatario delle risorse previste dal Decreto della Regione Campania n. 95 del 14 novembre 2025.

L’intervento consentirà di mettere in campo un programma articolato su cinque linee strategiche, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle attività commerciali del territorio. Il progetto prevede l’organizzazione di eventi e iniziative promozionali per richiamare visitatori e incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato, la realizzazione di una piattaforma di e-commerce condivisa per favorire le vendite online, percorsi di formazione dedicati ai commercianti sul digital marketing e sulle nuove modalità di vendita, interventi di arredo urbano per rendere le aree commerciali più accoglienti e accessibili e, infine, soluzioni innovative per una logistica sostenibile.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore al Commercio Gianna Parziale, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa. «Si tratta di una svolta reale per i piccoli commercianti. Uniamo la tecnologia dell’e-commerce e la formazione al fascino intramontabile degli eventi e dei negozi fisici. Questo finanziamento rappresenta un’opportunità concreta per rendere il nostro tessuto commerciale più moderno e competitivo, senza perdere l’identità che contraddistingue le attività di vicinato», afferma l’assessore. «Ringrazio tutte le amministrazioni comunali che fanno parte del Distretto e le associazioni di categoria per il grande impegno profuso. È il risultato di un lavoro condiviso che oggi porta benefici a tutto il territorio», conclude.