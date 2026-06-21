Canile di Atripalda, l’Aipa replica al sindaco: «Perché non ristrutturare prima e poi affidare la gestione?»

Non si placa il dibattito sul futuro del canile comunale di Atripalda. Alle dichiarazioni del sindaco Paolo Spagnuolo, che aveva annunciato l’imminente rientro dei 26 cani nella struttura completamente rinnovata, arriva la replica dell’Aps Aipa, l’associazione che per anni ha gestito il rifugio comunale.

BENE, il canile di Atripalda, benché cambi gestione (come se fosse un bar… ) è stato ristrutturato ed hanno pure trovato il direttore sanitario…

Ottima notizia, direi …

Ma una riflessione mi vien da farla, ma se l’urgenza era rifare il canile comunale e trovare il direttore sanitario (compiti a carico dell’amministrazione comunale, mi sembra) perché si son fatte prima le gare, andate deserte da parte delle associazioni, che non hanno fondi né potere per assolvere alle dette mancanze, e poi il Comune, proprietario dei terreni, dei cani e del canile, ha fatto i lavori e nominato il D.S?

Magari qualche associazioni avrebbe risposto ai bandi,se si fosse adempiuto prima alla ristrutturazione e alla nomina… magari…

Si badi, non credo che il nuovo gestore non sia all’altezza, vedo su fb, che col canile di Montella da visibilità ai cani e tenga in ordine la struttura, ritengo quindi offrirà un buon servizio, però (sempre e solo per l’interesse del benessere dei cani di Atripalda) la gestione dell’aipa è stata una perla rara in Irpinia, ed i cani sono affezionati a quei volontari che vedevano tutti i giorni…..

mi chiedo, ma solo retoricamente, non era meglio e più economico lasciare la gestione all aipa e fare ciò che poi si è fatto in 3 mesi?

Cmq oramai ciò che è fatto è fatto, speriamo solo che rientrando ad Atripalda, i cani possano ritrovare sí la loro casa, ma possano rincontrare anche la loro unica famiglia: gli angeli dell’aipa…

Tamborrini docet