Centro per l’Autismo di Valle, da lunedì apre ai primi utenti: «Una data storica per l’Irpinia»

Dopo anni di attesa, il Centro per l’Autismo di Contrada Serroni, noto come il “cubo blu” di Valle, è pronto ad aprire le sue porte. Da lunedì 22 giugno la struttura dell’Asl Avellino accoglierà i primi utenti, segnando un passaggio considerato storico per la sanità irpina e per le tante famiglie che da tempo attendevano un servizio dedicato.

L’attivazione del centro rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento dell’assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico. La struttura nasce con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni del territorio, garantendo percorsi di presa in carico, assistenza e supporto alle famiglie dell’intera provincia.

«È una data storica per tutti noi – sottolinea l’Asl Avellino – perché segna un momento fondamentale per le famiglie del territorio e per il rafforzamento della rete dei servizi sanitari provinciali».

L’azienda sanitaria evidenzia come il lavoro svolto negli ultimi dieci mesi sia stato interamente orientato al raggiungimento di questo traguardo. «Avevamo promesso di fornire una risposta tangibile e concreta a questo territorio e oggi possiamo dire di aver mantenuto quell’impegno».

L’apertura del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni conclude un percorso atteso da anni e rappresenta un investimento significativo nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria, con l’obiettivo di garantire servizi specialistici più vicini alle esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Da lunedì, dunque, il “cubo blu” di Valle inizierà la sua attività, diventando un nuovo punto di riferimento per l’intera Irpinia e contribuendo a rafforzare la rete dei servizi dell’Asl Avellino.