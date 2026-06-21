  
domenica 21 giugno 2026
Flash news:   Atripalda, 225mila euro per rilanciare il commercio: fondi regionali al Distretto “ComUnity” Canile di Atripalda, l’Aipa replica al sindaco: «Perché non ristrutturare prima e poi affidare la gestione?» Centro per l’Autismo di Valle, da lunedì apre ai primi utenti: «Una data storica per l’Irpinia» Mattia Palumbo alla corte dell’Halley Campania Avellino Basket Sventata la vendita illegale di documenti storici dell’archivio Capozzi: il patrimonio torna ad Atripalda per arricchire la Biblioteca Cassese Documenti storici dell’archivio Capozzi salvati da un’asta online: tornano ad Atripalda dopo il sequestro dei Carabinieri “L’assistente sociale per la Protezione Civile: saper essere e saper fare nell’emergenza”: lunedì convegno in città Atripalda, vandali nella villa comunale: il sindaco sporge querela contro ignoti: «Tolleranza zero» Us Avellino 1912: domani ultimo giorno per l’acquisto in prelazione dell’abbonamento Provincia di Avellino: al via il mandato del Presidente Fausto Picone nel segno della concretezza, del rigore e della discontinuità

Mattia Palumbo alla corte dell’Halley Campania Avellino Basket

Pubblicato in data: 21/6/2026 alle ore:20:58 • Categoria: Avellino Basket

Primo nuovo colpo della stagione per l’Halley Campania Avellino Basket. Gli irpini hanno siglato un accordo di 1+1 (un anno con opzione per il secondo= con l’atleta Mattia Palumbo. Play-guardia di 198 centimentri per 95 kg, Palumbo è nato a Roma il 23 settembre del 2000 e si contraddistingue per la sua stazza e comprensione del gioco.

Cresciuto nella società capitolina della Stella Azzurra Roma, all’età di diciassette anni ha modo di vivere la prima esperienza senior. Dal 2017 al 2020 indossa la canotta della Blu Basket Treviglio, con la maglia dei lombardi ha modo di crecere sotto il profilo umano e tecnico. Stagioni di miglioramento costante, che gli valgono la chiamata della Fortitudo Bologna in A1. Al termine dell’esperienza felsinea risponde alla chiamata di Scafati, quindi il passaggio a Forlì, poi Udine.

Il salto di qualità avviene con la casacca di Cento: a fine stagione arriva la doppia cifra di punti 11.2 a cui aggiunge 6.0 rimbalzi e 3.0 assist per gara. Nella stagione 2024/205 si sposta a Verona, quindi nel 2025/2026 Franco Ciani lo chiama a Rieti. Con la Sebastiani disputa i play-off e chiude l’annata con 7.4 punti di media a cui associa 4.3 rimbalzi e 2.6 assist. Nella serie play-off contro Cividale gioca 21.5 minuti totalizzando 4.2 punti per gara, 4.7 rimbalzi e 3.7 rimbalzi.

“Sin dal principio l’Halley Campania Avellino Basket si è dimostrata subito società molto interessata, ha ambizione ed è reduce da annate positive – sono queste le prime parole di Mattia Palumbo -. L’obiettivo non è soltanto cercare di ripetersi, ma anche migliorare la stagione appena terminata. Da avversario ho avuto modo negli scorsi anni di conoscere la piazza avellinese, c’è trasporto ed un legame speciale con la squadra. In un campionato difficile come la Serie A2 sarà fondamentale avere il sostegno del pubblico, per togliersi insieme delle soddisfazioni. In Irpinia porterò tutta la capacità di gestire un gruppo ed i ritmi gioco, cercando di fare valere le mie skills su entrambi i lati del campo, in base a quelle che saranno le richieste del tecnico”.

Il benvenuto di coach Di Carlo:

“Parliamo di un giocatore che nonostante l’età ha esperienza di questo campionato ed è reduce da una stagione giocata molto bene sul campo di Rieti. Fa della duttilità il suo punto di forza, questo aspetto ci può consentire di avere differenti assetti nel campo, oltre a poter guidare la squadra. Queste sue peculiarità, in un campionato fisico ed importante come la Serie A2 sono un fattore importante. Ci aspettiamo tanto, contribuirà sicuramente al buon campionato della nostra squadra”.

Il commento del GM Antonello Nevola

“Mattia Palumbo aggiunge taglia, atletismo ed esperienza al nostro reparto esterni, un giocatore che si contraddistingue per solidità. Una carriera molto importante, sin da giovanissimo ha avuto modo di maturare esperienza confrontandosi con realtà importanti della categoria. Ha caratteristiche che lo rendono prezioso nel ruolo ed andrà ad integrarsi alla perfezione nell’organico, che abbiamo previsto di allestire”.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *