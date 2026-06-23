Mercatino rionale, scaduto l’ultimatum: il Comune stacca i servizi comuni. Si apre uno spiraglio per un accordo

Dopo la scadenza dell’ultimatum fissato dall’Amministrazione comunale, sono iniziate le prime azioni conseguenti alla mancata liberazione del mercatino rionale di via Marino Caracciolo, la struttura recentemente alienata dal Comune e acquistata da un privato.

Dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale, alla presenza della Polizia Municipale, hanno provveduto a disattivare esclusivamente i servizi comuni ancora intestati all’ente. In particolare sono stati chiusi i bagni pubblici a servizio della struttura e sono state interrotte l’erogazione dell’acqua e dell’energia elettrica relative alle parti comuni.

Non sono stati invece toccati gli allacci privati dei singoli operatori commerciali ancora presenti all’interno del mercatino, che continuano ad essere alimentati dalle rispettive utenze autonome.

L’intervento, tuttavia, non ha rappresentato soltanto un passaggio operativo. Proprio durante le operazioni si è aperto un confronto tra i legali delle parti che potrebbe condurre ad una soluzione condivisa della vertenza.