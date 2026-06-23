Tre nuovi platani in via Appia: al via la ripiantumazione. Foto

Tre nuovi platani in via Appia: al via la ripiantumazione. Dopo l’abbattimento nel febbraio 2024 di dieci platani colpiti da gravi patologie in via Appia, l’amministrazione comunale è entrata nella fase conclusiva dell’intervento con la fresatura delle ceppaie a cui seguirà la successiva messa a dimora di tre nuove alberature. Il progetto rientra in un più ampio programma di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino che interesserà anche altre aree del territorio.

A fare il punto è il vicesindaco con delega all’Ambiente, Domenico Landi.

«Per quanto riguarda l’intervento – spiega – siamo in fase di completamento. Dopo l’abbattimento degli alberi ammalati, preservando quelli ancora in salute, si è proceduto alla fresatura delle ceppaie degli alberi abbattuti e al momento è prevista la ripiantumazione di almeno tre nuovi platani più giovani».

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di sostituire gradualmente gli esemplari compromessi senza impoverire il patrimonio verde cittadino.

Il programma è infatti contenuto nella determina del IV Settore Urbanistica-Ambiente-Suap, pubblicata il 15 giugno scorso, che prevede un investimento complessivo di 19.522,88 euro, Iva compresa, affidato alla ditta specializzata Lo Conte Services s.a.s. di Avellino.

Per quanto riguarda via Appia, il progetto comprende la fresatura completa di tre ceppi destinati ad accogliere le nuove piantumazioni, la fresatura parziale di altri sette ceppi di alberi già abbattuti e la fornitura con relativa messa a dimora di tre nuovi esemplari di Platano Vallis Clausa, con un’altezza minima di quattro metri e un diametro del tronco compreso tra 10 e 12 centimetri.

L’intervento, tuttavia, non si limiterà a via Appia.

Alle palazzine di via Michele Capozzi è previsto l’abbattimento di tre conifere considerate non più idonee e la successiva piantumazione di sei nuove essenze ornamentali, tra peri ornamentali, alberi di Giuda o specie analoghe.

Ulteriori lavori interesseranno anche via Cesinali, nei pressi dell’accesso alla Statale 7 bis, dove saranno rimosse tre conifere e quattro catalpe, sostituite con quattro nuove alberature ornamentali.

Sempre in via Cesinali, in un’area adiacente alla Statale, il progetto comprende l’eliminazione delle alberature spontanee, la rimozione dei rovi e la pulizia generale dell’area, con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza a uno spazio oggi in stato di degrado.

L’amministrazione sottolinea che gli abbattimenti riguardano esclusivamente alberi malati, pericolosi o che compromettono la fruibilità di marciapiedi e aree pubbliche, mentre il piano prevede contestualmente la compensazione arborea attraverso nuove piantumazioni.

L’intervento arriva a distanza di oltre due anni dall’abbattimento dei dieci platani di via Appia, avvenuto nel febbraio 2024 perché colpiti dal cosiddetto “cancro colorato”, una patologia che ne aveva reso necessaria la rimozione per motivi di sicurezza e tutela fitosanitaria. Da allora l’assenza del reimpianto ha alimentato un acceso confronto politico.

In particolare, nelle scorse settimane l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo aveva attaccato duramente l’amministrazione comunale, denunciando il ritardo nella sostituzione delle alberature. «Sono trascorsi tre anni dall’abbattimento dei dieci platani di via Appia e non è stato ancora effettuato alcun reimpianto», aveva dichiarato, parlando di «gestione fallimentare del verde pubblico» e sollecitando il Comune a procedere rapidamente al ripristino del filare alberato.

Con l’avvio della fresatura delle ceppaie e la prevista messa a dimora dei primi tre nuovi platani, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo punta ora a dare una risposta alle critiche e ad avviare il piano di rinnovo del patrimonio arboreo cittadino.