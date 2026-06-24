Centimetri e tiro da tre punti, l’Halley Campania Avellino Basket ingaggia Michele Serpilli

L’Halley Campania Avellino Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per la stagione 2026/2027 con l’atleta Michele Serpilli. Ala di 200 cm per 95 kg, nato ad Ancona il 12 marzo 1999, Serpilli arriva in Irpinia reduce dal trionfo in campionato con la maglia della Tezenis Verona, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Giocatore moderno dalle ottime qualità tecniche, Serpilli è un’ala in grado di garantire presenza a rimbalzo e grande affidabilità nel tiro da tre punti, caratteristiche che permetteranno a coach Di Carlo di allungare e ottimizzare le rotazioni del roster biancoverde.

Nell’ultima esaltante stagione a Verona, l’atleta marchigiano in regular season ha disputato 36 garecon ben 20 minuti di media sul parquet. Le sue percentuali confermano la grande solidità tecnica: 55.0% da due, un ottimo 35.0% dall’arco e l’81.0% dalla lunetta, a cui ha aggiunto 2.69 rimbalzi a partita, prima di dare il suo contributo anche nelle 10 battaglie dei playoff.

LA CARRIERA

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della V.L. Pesaro, con cui ha esordito anche in Serie A, Serpilli vanta già una profonda esperienza nel campionato cadetto. Ha iniziato il suo percorso da professionista nel 2018/19 a Legnano, per poi vestire le maglie di Montegranaro, San Severo, Chieti (2022/23) e Piacenza (2024/25). Proprio l’ottima stagione in Emilia ne ha confermato la costante crescita, valendogli la chiamata della Tezenis Verona.

Curiosità: Michele è nipote di Achille Polonara, inoltre l’esperienza a Montegranaro gli ha già permesso di lavorare proprio con coach Gennaro Di Carlo, che ritrova oggi sulla panchina avellinese.

È lo stesso tecnico biancoverde a presentare il nuovo innesto: “Michele lo conosco bene, ho avuto il piacere di allenarlo qualche anno fa a Montegranaro. Ha acquisito notevole esperienza nel campionato di Serie A2, fa del tiro da tre punti la sua caratteristica principale, ma anche la sua capacità di poter essere speso in diversi ruoli lo rende efficace. In questi suoi anni di esperienza ha saputo sviluppare una mentalità di alto livello, peraltro culminata con la vittoria del campionato con la maglia di Verona. Parliamo di un role-player capace di farsi trovare sempre pronto, un ragazzo sul quale contiamo molto e che ci aiuterà ad affrontare una stagione impegnativa come quella che ci aspetta”.

Il benvenuto del Giemme Antonello Nevola

“Serpilli è uno dei veterani del torneo di Serie A2, in carriera ha avuto modo di giocare in squadre che hanno lottato per diversi obiettivi ed ha saputo compiere un importante percorso di crescita e maturità. Ha le caratteristiche tecniche che ricercavamo e siamo sicuri sarà una pedina importante all’interno del nostro scacchiere. Diamo il benvenuto a Michele, certi che la sua disponibilità e le sue skills ci saranno d’aiuto”.

Ecco le prime parole in biancoverde di Serpilli:

“Ho scelto Avellino perchè è una piazza storica, per me è un grande onore arrivare a giocare in questo club. La presenza di coach Di Carlo ha senza dubbio avuto un peso, mi ha già allenato ed in passato mi ha sempre cercato. Questo significa tanto per me e cercherò di essere ancora di più protagonista quest’anno, dopo aver avuto una buona stagione con Verona conclusa con la vittoria del campionato. Sicuramente i risultati di squadra saranno molto importanti, cercherò di essere un buon team player e cercherò di far valere le mie caratteristiche tecniche portando non solo tiro da tre punti, ma anche energia, difesa e rimbalzi”

Benvenuto ad Avellino, Michele!