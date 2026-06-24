Prosegue il piano di rafforzamento del personale: 46 nuove unità in arrivo all’Azienda Moscati

Pubblicato in data: 24/6/2026 alle ore:15:38 • Categoria: Attualità •

Quarantasei nuovi professionisti sanitari in arrivo all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La Direzione Strategica ha infatti avviato le procedure per l’ingresso in servizio di 26 infermieri e 20 operatori socio-sanitari, attingendo dalle graduatorie dell’Asl Avellino. L’iniziativa si aggiunge ai più recenti interventi di potenziamento degli organici già intrapresi dal management aziendaleper rafforzare il personale in diverse Unità operative e garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze assistenziali. L’ulteriore misura adottata per il consolidamento delle risorse umane assume un valore particolarmente importante anche in vista del periodo estivo, permettendo di assicurare la piena operatività dei servizi e la continuità delle attività, pur nel rispetto del diritto alle ferie del personale.

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