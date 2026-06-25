Atripalda, apre lo studio fotografico Made: la passione di Mario D’Argenio e Debora Rosato diventa impresa

Taglio del nastro oggi pomeriggio, alle ore 19, per Made, il nuovo studio fotografico di Mario D’Argenio e Debora Rosato, in via Antonio Capaldo 30 ad Atripalda.

Il progetto nasce dall’incontro tra due professionisti accomunati dalla stessa passione per la fotografia e dalla volontà di creare uno spazio dedicato al racconto delle emozioni attraverso le immagini. Il nome “Made” richiama le iniziali dei due fondatori, ma anche l’idea di qualcosa costruito con cura e professionalità.

Mario D’Argenio, fotografo e collaboratore de Il Mattino e dei siti online AtripaldaNews e MercoglianoNews, porta con sé una lunga esperienza maturata nel mondo dello sport e dell’informazione, mentre Debora Rosato ha sviluppato negli anni una particolare sensibilità verso la fotografia di cerimonia, matrimoni, battesimi, premaman e newborn.

Lo slogan scelto per accompagnare l’avventura professionale è “Ogni grande storia inizia con uno scatto”, una sintesi della filosofia che anima il nuovo studio: raccontare persone, emozioni e momenti da conservare nel tempo.

L’obiettivo dei due fotografi è quello di diventare un punto di riferimento non solo per Atripalda e l’Irpinia, ma anche oltre i confini provinciali, mantenendo sempre un forte legame con il territorio e con la comunità locale.