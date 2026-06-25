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Consiglio comunale di Atripalda, stasera debutta la diretta streaming

Pubblicato in data: 25/6/2026 alle ore:18:10 • Categoria: Comune

Da stasera il Consiglio comunale di Atripalda sarà visibile anche online. La seduta convocata per giovedì 25 giugno, alle ore 19, presso la Sala Consiliare di Piazza Municipio, sarà infatti trasmessa integralmente in diretta streaming.
Si tratta del primo appuntamento con il nuovo sistema di trasmissione che consentirà ai cittadini di seguire i lavori dell’assise civica anche da remoto, attraverso computer, smartphone e tablet.
La diretta sarà disponibile al seguente indirizzo:
https://atripalda.consiglicloud.it/
L’iniziativa punta a favorire una maggiore partecipazione e trasparenza dell’attività amministrativa, permettendo ai cittadini di seguire in tempo reale il dibattito e le decisioni del Consiglio comunale.

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