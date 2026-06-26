Al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche al Comune. Spagnuolo: «La casa comunale deve essere accessibile a tutti»

Sono partiti i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’ingresso principale del Palazzo di Città. L’intervento consentirà, entro poche settimane, di realizzare una rampa di accesso che permetterà anche alle persone con disabilità di entrare dalla porta principale del Municipio, superando una criticità presente da decenni.

L’opera rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio avviato dall’amministrazione comunale sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione.

«Fin dal nostro insediamento – spiega il sindaco Paolo Spagnuolo – abbiamo manifestato un forte interesse verso l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in città. È un impegno che richiede una programmazione precisa e il primo passo è stato partecipare al bando che finanziava la redazione del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche».