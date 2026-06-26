  
sabato 27 giugno 2026
Flash news:   San Guglielmo, l’Irpinia si ritrova a Montevergine: fede, tradizione e unità nel giorno del Patrono Al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche al Comune. Spagnuolo: «La casa comunale deve essere accessibile a tutti» Funicolare di Montevergine, De Vinco ricorda l’acquisto del 1983: «Fu il nuovo corso, una giornata storica» Consegnati a Roma gli emblemi araldici: verso il riconoscimento ufficiale dello stemma cittadino di Atripalda “Racconti di Autonomia”: il Consorzio dei Servizi Sociali A5 organizza due cene inclusive Mercato Avellino Basket, parla il GM Nevola: “Costruiamo un gruppo solido e di carattere” Us Avellino 1912: il 13 luglio raduno rende noto per il precampionato Consiglio comunale di Atripalda, stasera debutta la diretta streaming Atripalda, apre lo studio fotografico Made: la passione di Mario D’Argenio e Debora Rosato diventa impresa Prosegue il piano di rafforzamento del personale: 46 nuove unità in arrivo all’Azienda Moscati

Consegnati a Roma gli emblemi araldici: verso il riconoscimento ufficiale dello stemma cittadino di Atripalda

Pubblicato in data: 26/6/2026 alle ore:16:23 • Categoria: Attualità, Comune

Il vicesindaco Domenico Landi, insieme all’assessore Fabiola Scioscia e al maestro Giuseppe Puopolo, si è recato a Roma per consegnare gli elaborati pittorici degli emblemi araldici della città: stemma, gonfalone e bandiera.

I dipinti, realizzati a mano dal maestro Puopolo sulla base della ricostruzione storica curata da Michelangelo Di Gisi, rappresentano un passaggio obbligatorio previsto dalla normativa nazionale. Come spiegato dal vicesindaco Landi, il DPCM che disciplina il rilascio della concessione degli emblemi araldici impone infatti che gli elaborati siano dipinti a mano su cartoncino e non consente la presentazione di semplici riproduzioni grafiche.

Dopo la consegna, gli elaborati saranno corredati del decreto di concessione e sottoposti alle ultime formalità presso l’Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento dovrà essere firmato dal dirigente competente e successivamente sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Una volta completato l’iter, Atripalda otterrà il riconoscimento ufficiale dello stemma civico adottato dal Consiglio comunale e l’iscrizione nel registro araldico dello Stato. Un traguardo particolarmente significativo perché, nonostante il titolo di città ottenuto oltre un secolo e mezzo fa, Atripalda non aveva mai ricevuto il formale riconoscimento dei propri emblemi istituzionali.

«A distanza di 159 anni dal conferimento del titolo di città – sottolinea Landi – stiamo completando un lavoro che avrebbe dovuto essere realizzato molti anni fa». Ora manca soltanto l’apposizione del timbro e delle firme definitive sugli elaborati pittorici prima della trasmissione ufficiale al Comune attraverso la Prefettura.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *