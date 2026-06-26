Consegnati a Roma gli emblemi araldici: verso il riconoscimento ufficiale dello stemma cittadino di Atripalda

Il vicesindaco Domenico Landi, insieme all’assessore Fabiola Scioscia e al maestro Giuseppe Puopolo, si è recato a Roma per consegnare gli elaborati pittorici degli emblemi araldici della città: stemma, gonfalone e bandiera.

I dipinti, realizzati a mano dal maestro Puopolo sulla base della ricostruzione storica curata da Michelangelo Di Gisi, rappresentano un passaggio obbligatorio previsto dalla normativa nazionale. Come spiegato dal vicesindaco Landi, il DPCM che disciplina il rilascio della concessione degli emblemi araldici impone infatti che gli elaborati siano dipinti a mano su cartoncino e non consente la presentazione di semplici riproduzioni grafiche.

Dopo la consegna, gli elaborati saranno corredati del decreto di concessione e sottoposti alle ultime formalità presso l’Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento dovrà essere firmato dal dirigente competente e successivamente sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Una volta completato l’iter, Atripalda otterrà il riconoscimento ufficiale dello stemma civico adottato dal Consiglio comunale e l’iscrizione nel registro araldico dello Stato. Un traguardo particolarmente significativo perché, nonostante il titolo di città ottenuto oltre un secolo e mezzo fa, Atripalda non aveva mai ricevuto il formale riconoscimento dei propri emblemi istituzionali.

«A distanza di 159 anni dal conferimento del titolo di città – sottolinea Landi – stiamo completando un lavoro che avrebbe dovuto essere realizzato molti anni fa». Ora manca soltanto l’apposizione del timbro e delle firme definitive sugli elaborati pittorici prima della trasmissione ufficiale al Comune attraverso la Prefettura.