Mercato Avellino Basket, parla il GM Nevola: “Costruiamo un gruppo solido e di carattere”

Il mercato dell’Halley Campania Avellino Basketviaggia spedito. Gli innesti di Palumbo, Della Rosa e Serpilli sono stati i primi colpi messi a segno dalla società del presidente Giuseppe Lombardi, che continua a muoversi con decisione per completare l’organico.

Attraverso le parole del General Manager Antonello Nevola, il club ha voluto fare il punto della situazione, ringraziando partner e sostenitori che stanno rendendo possibile la nascita del nuovo gruppo per la stagione 2026/2027:

“Nelle prossime ore annunceremo un esterno italiano e, successivamente, il nostro primo giocatore straniero – dichiara Nevola -. La costruzione della squadra, seppur con le normali difficoltà di questa sessione di mercato, procede positivamente. Il nostro intento è creare un gruppo solido e di carattere, capace di rispecchiare le ambizioni del club e di far divertire il nostro pubblico.

Al momento il focus è dedicato al completamento del roster e alla definizione dello staff tecnico. Ci tengo a ringraziare particolarmente la proprietà, il title sponsor Halley Campania e tutti i partner che hanno già aderito al progetto. Grazie alla loro fiducia e ai loro investimenti, l’Avellino Basket sta assemblando una squadra pronta a raggiungere obiettivi sempre più importanti”