  
sabato 27 giugno 2026
Flash news:   San Guglielmo, l’Irpinia si ritrova a Montevergine: fede, tradizione e unità nel giorno del Patrono Al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche al Comune. Spagnuolo: «La casa comunale deve essere accessibile a tutti» Funicolare di Montevergine, De Vinco ricorda l’acquisto del 1983: «Fu il nuovo corso, una giornata storica» Consegnati a Roma gli emblemi araldici: verso il riconoscimento ufficiale dello stemma cittadino di Atripalda “Racconti di Autonomia”: il Consorzio dei Servizi Sociali A5 organizza due cene inclusive Mercato Avellino Basket, parla il GM Nevola: “Costruiamo un gruppo solido e di carattere” Us Avellino 1912: il 13 luglio raduno rende noto per il precampionato Consiglio comunale di Atripalda, stasera debutta la diretta streaming Atripalda, apre lo studio fotografico Made: la passione di Mario D’Argenio e Debora Rosato diventa impresa Prosegue il piano di rafforzamento del personale: 46 nuove unità in arrivo all’Azienda Moscati

Mercato Avellino Basket, parla il GM Nevola: “Costruiamo un gruppo solido e di carattere”

Pubblicato in data: 26/6/2026 alle ore:16:03 • Categoria: Avellino Basket

 Il mercato dell’Halley Campania Avellino Basketviaggia spedito. Gli innesti di Palumbo, Della Rosa e Serpilli sono stati i primi colpi messi a segno dalla società del presidente Giuseppe Lombardi, che continua a muoversi con decisione per completare l’organico.

Attraverso le parole del General Manager Antonello Nevola, il club ha voluto fare il punto della situazione, ringraziando partner e sostenitori che stanno rendendo possibile la nascita del nuovo gruppo per la stagione 2026/2027:

“Nelle prossime ore annunceremo un esterno italiano e, successivamente, il nostro primo giocatore straniero – dichiara Nevola -. La costruzione della squadra, seppur con le normali difficoltà di questa sessione di mercato, procede positivamente. Il nostro intento è creare un gruppo solido e di carattere, capace di rispecchiare le ambizioni del club e di far divertire il nostro pubblico.

Al momento il focus è dedicato al completamento del roster e alla definizione dello staff tecnico. Ci tengo a ringraziare particolarmente la proprietà, il title sponsor Halley Campania e tutti i partner che hanno già aderito al progetto. Grazie alla loro fiducia e ai loro investimenti, l’Avellino Basket sta assemblando una squadra pronta a raggiungere obiettivi sempre più importanti”

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *