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“Racconti di Autonomia”: il Consorzio dei Servizi Sociali A5 organizza due cene inclusive

Pubblicato in data: 26/6/2026 alle ore:16:08 • Categoria: Attualità, Sociale

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, in collaborazione con Consorzio Matrix e Mestieri Campania, promuove, nell’ambito delle attività finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, due importanti momenti di condivisione e restituzione dedicati ai protagonisti del progetto di housing sociale e autonomia abitativa.

L’iniziativa, dal titolo “Racconti di Autonomia”, rappresenta un’occasione speciale per raccontare,attraverso una cena inclusiva e un momento di confronto aperto alla comunità, il percorso intrapreso dalle persone coinvolte, valorizzando i progressi raggiunti, le difficoltà affrontate, le emozioni vissute e le prospettive costruite nel tempo grazie ai percorsi di inclusione e vita indipendente.

Il primo appuntamento, dal titolo “Insieme, a cuore aperto”, è in programma, Venerdì 26 Giugno alle 19, a Santa Paolina, presso l’Ex Asilo Comunale in via Cerro.

Lunedì 29 Giugno, sempre alle 19, appuntamento ad Atripalda, con “A tavola, insieme”, presso l’Ex Casa di Adele in via Provinciale 5.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma nazionale volto a promuovere percorsi personalizzati di autonomia per le persone con disabilità, sostenendo esperienze abitative innovative e modelli di accompagnamento capaci di rafforzare l’autodeterminazione, le competenze relazionali e l’inclusione sociale.

Ogni passo, ogni storia, ogni persona conta: è questo il messaggio che accompagnerà i due incontri, pensati non solo come momento conclusivo di una fase progettuale, ma soprattutto come occasione per costruire consapevolezza, rafforzare la rete territoriale e promuovere una cultura dell’inclusione che metta al centro la persona e il suo progetto di vita.

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