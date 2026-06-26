San Guglielmo, l’Irpinia si ritrova a Montevergine: fede, tradizione e unità nel giorno del Patrono

L’Irpinia si è stretta ancora una volta attorno a San Guglielmo, fondatore del Santuario di Montevergine e Patrono della provincia, in una giornata di intensa spiritualità che ha richiamato sul Sacro Monte autorità religiose, civili e militari, insieme a numerosi fedeli provenienti da tutto il territorio.

Momento centrale delle celebrazioni è stata la solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza il cardinale Ángel Fernández Artime S.D.B., Pro Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. La presenza del porporato ha conferito un significato ancora più profondo alla ricorrenza, richiamando l’importanza del messaggio di San Guglielmo e del ruolo che Montevergine continua a svolgere come punto di riferimento religioso, culturale e identitario per l’intera Irpinia.

Tra i momenti più significativi della giornata, la tradizionale consegna dell’olio destinato ad alimentare la lampada votiva di San Guglielmo, offerto quest’anno dal Comune di Solofra. Un gesto simbolico che rinnova il legame tra le comunità irpine e il Santuario, nel segno della devozione e della continuità delle tradizioni.

Alle celebrazioni ha preso parte anche una delegazione del Comune di Gubbio, città profondamente legata alla figura di San Guglielmo, a testimonianza di un rapporto storico e spirituale che continua a consolidarsi nel tempo.

Presenti numerosi sindaci della provincia di Avellino, insieme ai rappresentanti delle istituzioni. Tra loro anche il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, che ha partecipato alla solenne ricorrenza insieme agli altri amministratori locali.

A sottolineare il valore della giornata è stato anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, che ha espresso il proprio ringraziamento al Comune di Solofra per il dono dell’olio votivo e alla delegazione di Gubbio per la partecipazione. «Le celebrazioni in onore di San Guglielmo – ha dichiarato – rappresentano sempre un intenso momento di fede e spiritualità che rinnova il legame tra i comuni di tutta la provincia. La presenza del cardinale Ángel Fernández Artime ha arricchito la celebrazione portando un forte messaggio di speranza e di incoraggiamento alle comunità a custodire e valorizzare, oltre ogni difficoltà, Montevergine quale luogo simbolo dell’identità religiosa, culturale e storica dell’Irpinia».

Una giornata vissuta all’insegna della preghiera e della condivisione che ha confermato, ancora una volta, il profondo valore della festa di San Guglielmo, capace di unire istituzioni, comunità e fedeli nel nome del Patrono d’Irpinia e della millenaria tradizione del Santuario di Montevergine.