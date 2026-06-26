Us Avellino 1912: il 13 luglio raduno rende noto per il precampionato

Pubblicato in data: 26/6/2026 alle ore:16:00 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma del precampionato che precederà la stagione 2026/2027 e vedrà la squadra allenata da mister Alessandro Nesta impegnata dal 13 luglio al 31 luglio ad Avellino, per visite mediche e test atletici, ed a Rivisondoli per il ritiro precampionato. La squadra si radunerà lunedì 13 luglio 2026. Dal 13 al 15 luglio i calciatori sosterranno le visite mediche presso la casa di cura privata “Villa Esther” e, contestualmente, effettueranno dei test presso lo stadio Partenio – Lombardi. Nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio il gruppo partirà poi alla volta di Rivisondoli (AQ) dove sarà impegnato nel ritiro precampionato dal 16 al 31 luglio 2026. Durante questo periodo la squadra sarà impegnata in 3 test precampionato: Domenica 19 luglio 2026 (Stadio Comunale di Rivisondoli): Allenamento Congiunto tra U.S. Avellino 1912 e Asd Calcio Castel di Sangro; Mercoledì 22 luglio 2026 (Stadio Comunale di Rivisondoli): Allenamento Congiunto tra U.S. Avellino 1912 e Scafatese Calcio 1922; Domenica 26 luglio 2026 (Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto) alle ore 20:30: Gara amichevole Sambenedettese – Avellino; La squadra completerà gli allenamenti nella località abruzzese fino al 31 luglio.

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