Avellino: primo Consiglio comunale giovedì alle 9, Pizza: “Basta parole, ora parleranno i fatti”. Presentata la nuova Giunta. Foto

Il nuovo corso amministrativo del Comune di Avellino prende ufficialmente il via. Il sindaco Nello Pizza ha annunciato che il primo Consiglio comunale della nuova consiliatura si terrà giovedì alle ore 9, mentre, nel corso della presentazione della giunta, ha tracciato le linee guida dell’azione amministrativa che intende portare avanti nei prossimi cinque anni.

«Da questo momento in poi basta parole, parleremo solo con i fatti», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come l’obiettivo sia quello di mantenere gli impegni assunti durante la campagna elettorale. «Comunicheremo molto e parleremo poco. Comincia una nuova avventura e abbiamo tanta voglia di lavorare per costruire qualcosa di importante per Avellino e per gli avellinesi».

Pizza ha ribadito la natura politica dell’esecutivo appena nominato. «Avevamo detto che avremmo avuto un sindaco politico e una giunta politica e credo che abbiamo rispettato gli impegni presi. Le scelte sono state fatte con trasparenza e tutti, anche chi non è entrato in giunta, saranno coinvolti nell’amministrazione della città».

Uno dei passaggi più significativi del suo intervento ha riguardato il ruolo del Consiglio comunale. «Bisogna ridare centralità a quest’aula. È qui che si discutono i problemi della città e si trovano le soluzioni. Mi aspetto un contributo di idee e di proposte da tutti, sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Non siamo qui per imporre decisioni, ma per costruirle insieme».

Il sindaco ha indicato tra le priorità il recupero della vivibilità della città e il rilancio dei servizi. «Vogliamo ridare serenità ad Avellino, restituire i servizi essenziali e valorizzare le tante potenzialità di una città che ha storia e tradizione e che deve tornare ad avere il ruolo centrale che merita».

Prima di avviare i nuovi progetti, l’amministrazione intende però fotografare con precisione la situazione ereditata dalla gestione commissariale. «Non faremo processi né distribuiremo responsabilità. Dobbiamo capire da dove partiamo e fornire ai cittadini un quadro chiaro delle reali condizioni del Comune. Da lì costruiremo la nostra programmazione».

Pizza ha assicurato continuità sul piano del rigore finanziario, riconoscendo il lavoro svolto dal commissario prefettizio nel riequilibrio dei conti, ma ha spiegato che ora sarà necessario affiancare alla gestione ordinaria una concreta attività di programmazione e sviluppo.

Tra i principi ispiratori della nuova amministrazione anche quello dell’inclusione. «Non ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B. Saremo vicini a tutti e lavoreremo con tutte le associazioni senza distinguere tra amiche e nemiche. Vogliamo un’amministrazione partecipata e una città viva».

Grande attenzione sarà riservata alla cultura, indicata come elemento identitario di Avellino. L’assessore Luca Cipriano ha annunciato un vero e proprio “piano regolatore della cultura”, con una nuova governance delle strutture culturali cittadine e una programmazione stabile che superi la logica degli eventi occasionali. Per l’estate, pur con tempi molto ristretti, è stato annunciato un calendario di iniziative diffuse sul territorio.

Tra le priorità illustrate dal sindaco figurano anche il rilancio delle grandi strutture sportive, con l’obiettivo di riaprire la piscina comunale, riqualificare il PalaDelMauro e affrontare il futuro dello stadio Partenio-Lombardi, sul quale Pizza incontrerà nei prossimi giorni il presidente dell’Avellino Calcio, Angelo Antonio D’Agostino.

Ampio spazio anche ai temi del commercio, con l’intenzione di riportare il mercato bisettimanale nell’area di Campo Genova, dell’edilizia residenziale pubblica e della partecipata Acs, per la quale l’obiettivo dichiarato resta la salvaguardia dei posti di lavoro.

Nel confronto con i giornalisti, Pizza ha inoltre annunciato la volontà di ricostruire un rapporto di collaborazione con la stampa: «Dal confronto quotidiano si può migliorare anche l’attività amministrativa».

L’appuntamento è ora fissato per giovedì mattina alle ore 9, quando il primo Consiglio comunale segnerà ufficialmente l’avvio della nuova amministrazione guidata da Nello Pizza.