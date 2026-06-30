Centenario dell’Incoronazione di Maria SS.ma del Carmelo, Don Ranieri Picone e il Sindaco Paolo Spagnuolo presentano il programma dei festeggiamenti

In occasione delle storiche celebrazioni legate al Centenario dell’Incoronazione di Maria SS.ma del Carmelo, Santa Patrona della città di Atripalda, il Parroco e Presidente del Comitato Festa, Don Ranieri Picone, invita gli organi di informazione e l’intera cittadinanza alla conferenza stampa ufficiale di presentazione del programma degli eventi. L’incontro si terrà sabato 4 luglio, alle ore 10:30, presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, sita in via Roma n. 127 ad Atripalda.

Durante l’appuntamento verrà illustrato nel dettaglio il cartellone delle iniziative religiose, civili e culturali pianificate per questa straordinaria ricorrenza che segna il secolo di devozione (1926-2026). All’incontro prenderanno la parola Don Ranieri Picone, in qualità di Parroco della Parrocchia di S. Maria del Carmine, e l’Avvocato Paolo Spagnuolo, Sindaco della Città di Atripalda, per testimoniare la forte sinergia tra la comunità ecclesiale e l’Amministrazione comunale, la quale ha concesso il patrocinio morale e un sostegno economico per la tutela di questo storico patrimonio identitario.

La devozione alla Vergine del Carmelo rappresenta da sempre un pilastro fondamentale per la storia e la cultura locale. Questo anniversario si propone non solo come un momento di fede e di aggregazione sociale, ma come una preziosa eredità da tramandare alle future generazioni. I giornalisti e i cittadini sono invitati a partecipare.