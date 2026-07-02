Taekwondo, oro interregionale per Antonio Vecchione. L’assessore Guancia: «Orgoglio per tutta Atripalda»

L’assessore allo Sport del Comune di Atripalda, Antonio Guancia, ha voluto celebrare con un messaggio di congratulazioni il successo del giovane atleta atripaldese Antonio Vecchione, protagonista ai Campionati Interregionali della Campania di taekwondo.

Vecchione, portacolori della ASD Taekwondo Avellino, ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità Forme, salendo sul gradino più alto del podio e regalando un importante risultato alla società sportiva e all’intera comunità cittadina.

Attraverso un post pubblicato sui social, Guancia ha espresso tutta la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto dal giovane atleta.

«Un grandissimo applauso al nostro giovanissimo concittadino Antonio Vecchione! Portando alti i colori della ASD Taekwondo Avellino, ha conquistato una splendida medaglia d’oro ai Campionati Interregionali della Campania nella specialità Forme», ha scritto l’assessore.

Nel suo messaggio, Guancia ha poi sottolineato il valore educativo dello sport e l’importanza dei risultati ottenuti dai giovani atleti atripaldesi: «Vedere i nostri giovani crescere, impegnarsi e raggiungere traguardi così importanti è l’orgoglio più grande per tutta la nostra comunità. Lo sport atripaldese continua a regalarci enormi soddisfazioni».

Infine, l’assessore ha rivolto un incoraggiamento al giovane campione: «Bravissimo Antonio, continua così!», accompagnando il messaggio con gli auguri per un futuro ricco di nuovi successi sportivi.