  
gioved� 02 luglio 2026
Flash news:   Taekwondo, oro interregionale per Antonio Vecchione. L’assessore Guancia: «Orgoglio per tutta Atripalda» AIR Campania, bilancio 2025 in attivo. Via allo scorrimento delle graduatorie. Acconcia: «Avanti con investimenti, servizi e occupazione» Vent’anni di sacerdozio, Atripalda celebra don Ranieri Picone: gli auguri dell’Amministrazione comunale «L’ultimo bacio»: a dieci anni dalla strage di Dacca il commosso ricordo della sorella di don Luca Monti: «Ho scelto di perdonare e continuare a camminare» Violazione degli obblighi di assistenza familiare: archiviazione per un uomo residente ad Atripalda Questione Stadio: il sindaco Aquino rilancia: “l’impianto sportivo va delocalizzato fuori città” Controllato all’interno di un centro commerciale, su di lui un ordine di carcerazione per rapina: i Carabinieri arrestano un 39enne nigeriano Blake Francis veste ancora il biancoverde Centenario dell’Incoronazione di Maria SS.ma del Carmelo, Don Ranieri Picone e il Sindaco Paolo Spagnuolo presentano il programma dei festeggiamenti Avellino: primo Consiglio comunale giovedì alle 9, Pizza: “Basta parole, ora parleranno i fatti”. Presentata la nuova Giunta. Foto

Vent’anni di sacerdozio, Atripalda celebra don Ranieri Picone: gli auguri dell’Amministrazione comunale

Pubblicato in data: 2/7/2026 alle ore:09:31 • Categoria: Attualità

Una giornata di festa e di gratitudine per l’intera comunità atripaldese. Don Ranieri Picone celebra oggi il ventesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, un traguardo importante che la città ha voluto omaggiare con un messaggio di affetto e riconoscenza.

Sacerdote ad Atripalda dal 2010, in questi sedici anni don Ranieri è diventato un punto di riferimento non solo per la comunità parrocchiale della Madonna del Carmine, ma per l’intera città, distinguendosi per la sua vicinanza alle famiglie, ai giovani e a quanti vivono momenti di difficoltà. Un ministero caratterizzato dall’ascolto, dalla disponibilità e da un forte legame con il territorio.

Il suo impegno è stato particolarmente significativo nell’anno del Centenario dell’Incoronazione di Maria Santissima del Carmelo, Patrona di Atripalda, celebrazione che ha coinvolto l’intera comunità cittadina e che ha visto don Ranieri protagonista nell’organizzazione del ricco programma religioso.

Attraverso i canali istituzionali, il sindaco Paolo Spagnuolo ha espresso gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza.

«A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza – ha dichiarato il primo cittadino – esprimo i più affettuosi auguri a don Ranieri. Grazie per aver saputo ascoltare i bisogni della gente e per l’amore viscerale che dimostra ogni giorno per Atripalda».

Un messaggio che racchiude il sentimento condiviso da tanti atripaldesi che, nel corso degli anni, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità umane e pastorali di don Ranieri Picone.

Nel giorno del ventesimo anniversario di sacerdozio, la città si stringe simbolicamente attorno al suo parroco con un grande abbraccio, rinnovandogli affetto, stima e gratitudine per il servizio svolto in favore della comunità. Un anniversario che rappresenta non solo una tappa significativa del suo cammino sacerdotale, ma anche l’occasione per riconoscere il valore di una presenza che, da oltre quindici anni, accompagna la crescita spirituale e sociale di Atripalda.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *