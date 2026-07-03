Da stasera il via alla XXXI edizione del Mini Festival Atripaldese

Manca poco per il XXXI Mini Festival Atripaldese di Rione Appia, in programma questo weekend. La tradizionale manifestazione canora, patrocinata dal Comune di Atripalda e dalla Pro Loco e dedicata ai più piccoli, avrà inizio stasera venerdì 3 luglio alle ore 21.00 con la partecipazione del Cantante neomelodico Leo Ferrucci, e la musica di Riccardo PianoBar.

Sabato 4 e Domenica 5 luglio le esibizioni dei piccoli cantanti saranno presentate da Modestino Di Nenna insieme a I Novas.

Nelle tre serate ci saranno Stand Gastronomici dove potrete degustare tante prelibatezze e bere un buon bicchiere di vino.