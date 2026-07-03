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Da stasera il via alla XXXI edizione del Mini Festival Atripaldese

Pubblicato in data: 3/7/2026 alle ore:09:21 • Categoria: Cultura

Manca poco per il XXXI Mini Festival Atripaldese di Rione Appia, in programma questo weekend. La tradizionale manifestazione canora, patrocinata dal Comune di Atripalda e dalla Pro Loco e dedicata ai più piccoli, avrà inizio stasera venerdì 3 luglio alle ore 21.00 con la partecipazione del Cantante neomelodico Leo Ferrucci, e la musica di Riccardo PianoBar.
Sabato 4 e Domenica 5 luglio le esibizioni dei piccoli cantanti saranno presentate da Modestino Di Nenna insieme a I Novas.

Nelle tre serate ci saranno Stand Gastronomici dove potrete degustare tante prelibatezze e bere un buon bicchiere di vino.

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