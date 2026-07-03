Il Gruppo D’Agostino acquisisce la Casa di Cura Villa Maria di Mirabella Eclano

Il Gruppo imprenditoriale D’Agostino ha perfezionato l’acquisizione della Casa di Cura Villa Maria di Mirabella Eclano. L’operazione decorre dal 1º luglio 2026 e porta a due il numero delle strutture sanitarie private e convenzionate controllate dal Gruppo, dopo Nuova Villa Ester.

Villa Maria opera in Irpinia dal 1955 ed è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per 60 posti letto convenzionati nei reparti di Chirurgia Generale, Urologia, Ortopedia, Oculistica, e Oncologia Medica. Convenzionata, inoltre, anche la radiologia. Dispone di quattro sale operatorie, laboratorio analisi, farmacia interna e reparto di diagnostica per immagini con TAC e risonanza magnetica.

Negli anni la clinica ha sviluppato una vocazione oncologica, con la partecipazione alla Rete Oncologica Campana insieme all’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale per i tumori del colon-retto, della mammella e del melanoma, un servizio di radioterapia ad alta specialità realizzato con l’UPMC Hillman Cancer Center, e accordi di ricerca con la Sbarro Health Research Institute di Philadelphia sui test di prevenzione genetica.

Il Gruppo D’Agostino ha confermato l’intenzione di valorizzare il personale già presente in struttura, le competenze mediche e le eccellenze specialistiche maturate in quasi settant’anni di attività. L’obiettivo è proseguire un percorso di crescita e di investimento sul modello già avviato con Nuova Villa Ester, dove il Gruppo sta lavorando per arricchire ulteriormente l’offerta sanitaria.

Con l’ingresso di Villa Maria, il Gruppo D’Agostino consolida la propria presenza nella sanità privata e convenzionata di Avellino e provincia, affiancando alla struttura di Nuova Villa Ester una realtà con una storia di quasi settant’anni e un percorso specialistico già avviato in diversi ambiti.