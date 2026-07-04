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Addio ad Antonio Landi, padre del vicesindaco Mimmo: il cordoglio di istituzioni, enti e associazioni

Pubblicato in data: 4/7/2026 alle ore:13:44 • Categoria: Cronaca

Profondo cordoglio ad Atripalda, Avellino e Mercogliano per la scomparsa di Antonio Landi, exdipendente comunale di Avellino e padre del vicesindaco di Atripalda e consigliere provinciale Mimmo Landi. La notizia ha suscitato commozione nelle tre comunità, dove la famiglia Landi è molto conosciuta e stimata.

Nelle ultime ore sono stati numerosi i messaggi di vicinanza rivolti al vicesindaco, ai familiari e a quanti gli erano legati. Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio il Comune di Atripalda, quello di Mercogliano, la Mercogliano Servizi, l’Odcec di Avellino, l’Ordine dei consulenti del Lavoro, la Provincia di Avellino, il Comando della Polizia Municipale di Atripalda, il gruppo consiliare “Attiva Atripalda” e l’A.C.M. – Azienda Comunale Multiservizi di Atripalda.

Tutti hanno voluto manifestare la propria partecipazione al dolore della famiglia, ricordando Antonio Landi con parole di stima e affetto e stringendosi attorno al vicesindaco Mimmo Landi in questo momento di grande sofferenza.

La scomparsa di Antonio Landi lascia un segno profondo in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni. Le numerose testimonianze di vicinanza giunte da amministratori, colleghi, enti e cittadini raccontano il ricordo di una persona benvoluta, il cui esempio umano resterà vivo nella memoria della comunità.

Ne danno il triste annunzio i figli Domenico, Paolo e Ketty, le nuore Antonella Venezia, Giusi De Rosa, il genero Gabriele Pellecchia, gli adorati nipoti Anna, Giuseppe, Cristian, Antonio, Giuliana ed Emanuele, la sorella Maria, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Le esequie avranno luogo domani 5 luglio, ore 9.00, muovendo dalla Casa Funeraria Irpinia, in Torrette di Mercogliano e proseguiranno per la Chiesa Cuore Immacolato di Maria, in via degli Imbimbo, dove alle ore 9.30, sarà celebrato il rito religioso.

La Famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al suo dolore.

Alla famiglia Landi giungano le più sentite condoglianze da parte delle istituzioni, delle associazioni e dell’intera comunità atripaldese e mercoglianese.

Sentite condoglianze anche dalla proprietà e redazione di AtripaldaNews.

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