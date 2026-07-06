Emergenza caldo, il Consorzio A5 rafforza la rete di assistenza: telesoccorso, pronto farmaco e spesa a domicilio per gli anziani soli

Con l’arrivo delle temperature elevate e l’inizio del periodo estivo, il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 rinnova il proprio impegno a tutela delle persone più fragili. In collaborazione con La Meridiana Onlus è stato infatti attivato anche per i mesi di luglio e agosto il programma “Emergenza Caldo”, un piano di monitoraggio e prevenzione rivolto agli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito, con servizi dedicati per affrontare in sicurezza le settimane caratterizzate dalle ondate di calore.

L’obiettivo è quello di offrire un sostegno concreto alle persone anziane, a chi vive da solo, ai cittadini con disabilità e a quanti, proprio durante il periodo delle vacanze, possono ritrovarsi temporaneamente senza il supporto dei familiari. Un fenomeno che, ogni estate, espone molti soggetti fragili a maggiori rischi sia dal punto di vista sanitario che sociale.

Tra i servizi attivati figurano il telesoccorso e il telecontrollo, attraverso un dispositivo di semplice utilizzo che consente, in caso di necessità, di mettersi immediatamente in contatto con una centrale operativa attiva ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell’anno. È inoltre disponibile il servizio di pronto farmaco e pronto spesa, con consegna gratuita a domicilio di medicinali e generi alimentari per coloro che, a causa del caldo intenso o delle proprie condizioni di salute, non possono raggiungere autonomamente il medico, la farmacia o il supermercato di fiducia.

Per qualsiasi necessità è possibile contattare il numero verde gratuito 800 911 460, operativo H24 per tutto l’anno.

A spiegare il senso dell’iniziativa è il direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5, Carmine De Blasio, che sottolinea come il progetto rappresenti ormai un appuntamento consolidato della programmazione sociale estiva.

«Come ogni anno – afferma De Blasio – il Consorzio attiva un potenziamento dei servizi rivolti alle persone più fragili già seguite dai nostri operatori, in particolare agli anziani che vivono soli e alle persone con disabilità. Anche quest’anno abbiamo voluto rafforzare questo sistema di interventi, coordinandolo e integrandolo con tutti gli altri servizi già presenti sul territorio, così da garantire una rete di protezione ancora più efficace».