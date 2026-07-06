L’Air Campania piange l’atripaldese Antonio Capone: «Un collega esemplare»

Pubblicato in data: 6/7/2026 alle ore:17:30 • Categoria: Cronaca •

L’Amministratore, la Dirigenza e tutto il personale di AIR Campania esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del collega Antonio Capone. In servizio presso la sede di Torrette di Mercogliano, ad Avellino, Antonio si è sempre distinto per la dedizione al lavoro, la disponibilità e il profondo senso del dovere. Con sincera commozione, AIR Campania si unisce al dolore delle figlie, della famiglia e di tutti i suoi cari.

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