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L’Air Campania piange l’atripaldese Antonio Capone: «Un collega esemplare»

Pubblicato in data: 6/7/2026 alle ore:17:30 • Categoria: Cronaca

L’Amministratore, la Dirigenza e tutto il personale di AIR Campania esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del collega Antonio Capone.

In servizio presso la sede di Torrette di Mercogliano, ad Avellino, Antonio si è sempre distinto per la dedizione al lavoro, la disponibilità e il profondo senso del dovere.

Con sincera commozione, AIR Campania si unisce al dolore delle figlie, della famiglia e di tutti i suoi cari.

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Una risposta a “L’Air Campania piange l’atripaldese Antonio Capone: «Un collega esemplare»”

  1. Nappo Carmela ha detto:
    6 Luglio 2026 alle 18:29

    Condoglianze alla famiglia Capone da parte mia e anche da parte di mia madre, conoscevo Antonio era una persona perbene

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